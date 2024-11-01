·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5504
clics
El ingenioso camuflaje de las carreteras en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial
4407
clics
VÍDEO | Un padre da una paliza al asesino de su hijo de 16 años en el juzgado
4200
clics
Aguirre y Lacalle: la entrevista de dos tontos muy tontos
4049
clics
Mapa interactivo de todos los castillos de España
3616
clics
Las 10 medidas del programa de Vox que muestran el puño de hierro de Abascal contra los trabajadores españoles
más votadas
350
Ayuso concedió 800.000 euros a empresas sin empleados que pagaban al bufete de Rafael Catalá
325
Las 10 medidas del programa de Vox que muestran el puño de hierro de Abascal contra los trabajadores españoles
371
Madrid Network: El "chiringuito" del PP que dilapidó 80 millones y que une a Ayuso y Abascal en el desfalco de dinero público
313
Empresa de verificación de identidad para Chatgpt, Roblox, Discord, LinkedIn... envía datos al aparato de vigilancia estadounidense con 269 verificaciones distintas (ENG)
288
González Amador y Quirón: la intrahistoria de la estrecha relación de la pareja de Ayuso con el gigante de la sanidad privada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
20
clics
La dos ex monjas de Belorado que ya no están excomulgadas, vuelven a la iglesia como laicas
Religión Confidencial descubre cómo ha sido el proceso de conversión y catecumenado de Sor Paz y Sor Adriana (ahora Maite y Adriana)
|
etiquetas
:
iglesia catolica
,
belorado
3
0
1
K
24
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
1
K
24
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
TRADUCCIÓN: se han "convertido" de la vida consagrada al laicado para poder hacer como laicas los negocios que como monjas no podían sin permiso de la autoridad eclesial correspondiente (obispo de turno). ou yeah!
1
K
22
#3
mikhailkalinin
Ahora son soltherians y sin compromiso.
1
K
17
#2
Spirito
Conversión y catecumenado... por favor, que estamos en el siglo XXI para tanta gilipollez de esa empresa históricamente criminal.
0
K
9
#4
Tiranoc
<<Sor Paz, ahora Maite —Teresa Roca—>>
Tiene más nombres esta que un Borbón.
0
K
7
#5
mam23
muy fino has hilado
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente