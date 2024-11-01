edición general
3 meneos
20 clics

La dos ex monjas de Belorado que ya no están excomulgadas, vuelven a la iglesia como laicas

Religión Confidencial descubre cómo ha sido el proceso de conversión y catecumenado de Sor Paz y Sor Adriana (ahora Maite y Adriana)

| etiquetas: iglesia catolica , belorado
3 0 1 K 24 actualidad
5 comentarios
3 0 1 K 24 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
TRADUCCIÓN: se han "convertido" de la vida consagrada al laicado para poder hacer como laicas los negocios que como monjas no podían sin permiso de la autoridad eclesial correspondiente (obispo de turno). ou yeah!
1 K 22
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Ahora son soltherians y sin compromiso.
1 K 17
Spirito #2 Spirito
Conversión y catecumenado... por favor, que estamos en el siglo XXI para tanta gilipollez de esa empresa históricamente criminal.
0 K 9
#4 Tiranoc
<<Sor Paz, ahora Maite —Teresa Roca—>> Tiene más nombres esta que un Borbón.
0 K 7
#5 mam23
muy fino has hilado {0x1f44d}
0 K 7

menéame