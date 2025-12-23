¿A dónde van los jueces de la sección 23 y el instructor Peinado?, por Ernesto Ekaizer

El ponente en los recursos de apelación contra las resoluciones del juez Juan Carlos Peinado es Enrique Jesús Bergés de Ramón. Y ha buscado fuera del sumario una inspiración para afirmar contra reo (Begoña Gómez) un hecho falso al tiempo que solo ahora, meses después de que los correos 2018-2024 están en poder de la UCO, ha anulado su petición… por falta de motivación del juez Peinado
| etiquetas: peinado , juez , begoña gómez , berges de ramón , lawfare
Y, que, también, sería la “primera vez” que este tipo de nombramientos no recae en un "funcionario experto en protocolo”.
En la causa se incorporó, el pasado 28 de noviembre, un oficio donde consta la información sobre los asistentes de todas las esposas de todos los presidentes de Gobierno durante la democracia.
Allí se señala que el asistente de Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy, fue Jaime de los Santos, licenciado en Historia del Arte; que las asistentes de Sonsoles
