¿A dónde van los jueces de la sección 23 y el instructor Peinado?, por Ernesto Ekaizer

El ponente en los recursos de apelación contra las resoluciones del juez Juan Carlos Peinado es Enrique Jesús Bergés de Ramón. Y ha buscado fuera del sumario una inspiración para afirmar contra reo (Begoña Gómez) un hecho falso al tiempo que solo ahora, meses después de que los correos 2018-2024 están en poder de la UCO, ha anulado su petición… por falta de motivación del juez Peinado