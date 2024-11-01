Donald Trump sobre el presentador de los Grammy, Trevor Noah: «Parece que voy a mandar a mis abogados a demandar a este patético idiota.» [ENG]

«Los Premios Grammy son LO PEOR, ¡prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de no tener que seguir emitiendo esta basura en sus ondas», escribió Trump. «El presentador, Trevor Noah, sea quien sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia, que tienen una audiencia bajísima. Noah dijo, INCORRECTAMENTE, sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡¡¡MENTIRA!!! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la isla de Epstein, ni cerca de allí.