edición general
4 meneos
37 clics
Donald Trump sobre Karoline Leavitt, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca: «¿Es Karoline genial? Ese hermoso rostro y esos labios que no se detienen, pop pop pop, como una pequeña ametralladora» [EN

Donald Trump sobre Karoline Leavitt, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca: «¿Es Karoline genial? Ese hermoso rostro y esos labios que no se detienen, pop pop pop, como una pequeña ametralladora» [EN  

El presidente Donald Trump llamó la atención el martes con comentarios sobre el aspecto físico de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. En un mitin en Pensilvania durante un discurso que se suponía iba a tratar sobre la economía, Trump elogió el “hermoso rostro y esos labios que no se detienen” de Leavitt. “Hoy incluso hemos traído a nuestra estrella, Karoline”, dijo Trump, provocando vítores entre el público. “¿No es genial Karoline? ¿Es Karoline genial?

| etiquetas: leavitt , trump , pop , pop , pop , ametralladora , labios
3 1 0 K 65 actualidad
6 comentarios
3 1 0 K 65 actualidad
jonolulu #3 jonolulu
¿Se puede dar más asco?

Esperaremos al capítulo de mañana.
5 K 68
#1 Grahml
Aquí Trump  media
0 K 20
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Es un loco, salido y octogenario.
0 K 20
roker #2 roker
Vamos, que se la ha chupado al viejo.
0 K 10
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
No la tiene ahí por méritos, sino por vistosa
Viejo chocho
0 K 7
#6 Grahml
#5 Y por mentirosa:

Karoline Leavitt difunde información falsa sobre el impacto de los aranceles de Trump en los agricultores
www.meneame.net/m/actualidad/karoline-leavitt-difunde-informacion-fals
0 K 20

menéame