Donald Trump ha usado su presidencia para obtener ganancias de 1.400 millones de dólares en solo un año [ENG]

Esta semana, el consejo editorial del New York Times publicó un análisis de las finanzas de Trump que comienza con una dura acusación: "El presidente Trump nunca ha sido un hombre que se pregunte qué puede hacer por su país. En su segundo mandato, como en el primero, está poniendo a prueba los límites de lo que su país puede hacer por él". En total, el informe estima que Trump ha ganado 1.408.500.000 dólares desde que regresó al cargo hace un año.