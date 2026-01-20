edición general
Donald Trump ha usado su presidencia para obtener ganancias de 1.400 millones de dólares en solo un año [ENG]

Esta semana, el consejo editorial del New York Times publicó un análisis de las finanzas de Trump que comienza con una dura acusación: "El presidente Trump nunca ha sido un hombre que se pregunte qué puede hacer por su país. En su segundo mandato, como en el primero, está poniendo a prueba los límites de lo que su país puede hacer por él". En total, el informe estima que Trump ha ganado 1.408.500.000 dólares desde que regresó al cargo hace un año.

karakol #1 karakol
Este es el informe del New York Times, pero está bajo muro de pago.

www.nytimes.com/interactive/2026/01/20/opinion/editorials/trump-wealth

Y sí. Al final todo se reduce a lo mismo, la codicia.
#3 pirat
#1 La codicia debe ser un vicio, total, pa morirse...
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
La manipulación de mercado es un delito y ya lleva unos cuantos, sabía que los yankis se habían vuelto muy pusilánimes con los delincuentes de alta alcurnia, pero lo de este tipo ya es sistemático, mucho congreso, cámara y senado, mucho hollywood y segunda enmienda, pero a la hora de la verdad son unos mierdas.
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Y ahora está sacando un chiringuito internacional, donde es jefazo vitalicio, y está aprovechando su actual cargo para conseguir socios que metan 1000 millones cada uno, que él en persona administrará.

No será el lápiz más afilado del estuche, pero que se sabe ganar las habichuelas para su plato, parece bastante obvio.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Como diría Les Luthiers ... Antepone a los mezquinos intereses del partido los supremos intereses personales.
