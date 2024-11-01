Donald Trump está perdiendo la cabeza [ENG]

Imagina que fuera alguien distinto del presidente Donald Trump. Supongamos que otro líder estuviera publicando desvaríos de madrugada, insultando al líder espiritual de 1.300 millones de católicos, amenazando a civilizaciones enteras con la aniquilación y comparándose con Dios. ¿Cuál sería la reacción? Todos sabemos la respuesta. Ambos partidos se apresurarían a sacarlo del cargo antes de que causara un daño irreversible a la república. Sin embargo, como también sabemos, con Trump se aplican reglas distintas.