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Donald Trump está perdiendo la cabeza [ENG]

Donald Trump está perdiendo la cabeza [ENG]

Imagina que fuera alguien distinto del presidente Donald Trump. Supongamos que otro líder estuviera publicando desvaríos de madrugada, insultando al líder espiritual de 1.300 millones de católicos, amenazando a civilizaciones enteras con la aniquilación y comparándose con Dios. ¿Cuál sería la reacción? Todos sabemos la respuesta. Ambos partidos se apresurarían a sacarlo del cargo antes de que causara un daño irreversible a la república. Sin embargo, como también sabemos, con Trump se aplican reglas distintas.

| etiquetas: donald , trump , desvaríos
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6 comentarios
6 2 0 K 85 actualidad
Cosmos1917 #4 Cosmos1917 *
En general la derecha esta perdiendo la cabeza. No solo el agente naranja. Solo hay que mirar a Milei, Abascal, Feijóo o a la mataviejos de Madrid.
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A.more #6 A.more
#4 no olvides a lo mejorcito de Venezuela que nos hemos traido
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#5 jaramero
Y los medios cayendo en la misma trampa todo el tiempo...

Trump quiere que se hable de él a todas horas. Eso es tiempo que los analistas no dedican a hechos, espacio en portadas que no se dedican a las barbaries o al dineral que está ganando su familia con el caos.
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calde #1 calde
Claramente va a ser peor la crítica a un religioso que el genocidio que comete... :palm:
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fofito #2 fofito
Probablemente,la pérdida de la razón en los ególatras es algo que hemos visto repetidamente a lo largo de la historia.
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BastardWolf #3 BastardWolf *
Lo de estar publicando barbaridades en sus redes sociales a altas horas de la madrugada ya lo hacia en su anterior mandato y a la impresión que llevaba esque era el resultado de estar con el twitter mientras tomas drogas duras
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menéame