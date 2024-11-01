·
Donald Trump convierte a Estados Unidos en el principal enemigo mundial de la electrificación del transporte
Trump propone reducir drásticamente las exigencias de ahorro de combustible fijados por Biden para favorecer los coches a gasolina.
|
etiquetas
:
trump
,
movilidad
,
gasolina
relacionadas
#3
enochmm
#0
Echa un vistazo a esta:
www.meneame.net/story/trump-aprueba-norma-reducir-estandares-ahorro-co
2
K
53
#1
sliana
Solo de eso?
1
K
27
#2
elgranpilaf
Donald Trump convierte a Estados Unidos en el principal enemigo mundial
de la electrificación del transporte
1
K
27
#6
Gry
Necesitan toda la electricidad para alimentar a las IA.
0
K
18
#4
Malinke
Que allá se las compongan, ¿qué nos importa al resto?
0
K
11
#5
reithor
#4
pues bastante, el "global" de calentamiento global se ha puesto ahí por algo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
