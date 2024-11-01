edición general
Donald Trump convierte a Estados Unidos en el principal enemigo mundial de la electrificación del transporte

Trump propone reducir drásticamente las exigencias de ahorro de combustible fijados por Biden para favorecer los coches a gasolina.

#1 sliana
Solo de eso?
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Donald Trump convierte a Estados Unidos en el principal enemigo mundial de la electrificación del transporte
Gry #6 Gry
Necesitan toda la electricidad para alimentar a las IA. :hug:
Malinke #4 Malinke
Que allá se las compongan, ¿qué nos importa al resto?
reithor #5 reithor
#4 pues bastante, el "global" de calentamiento global se ha puesto ahí por algo.
