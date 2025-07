Donald Trump afirma que su nombre podría haber sido incluido falsamente en los archivos de Jeffrey Epstein [ENG]

Donald Trump declaró que su nombre podría haber sido infiltrado en los archivos de Epstein por el ex fiscal general Merrick Garland o el ex director del FBI James Comey. Le preguntaron "¿Dijo que no le habían informado de que su nombre figuraba en los archivos de Epstein? Trump: "Bueno, no me ha interesado demasiado. Es un bulo inventado por ellos. Esos archivos fueron manejados por la peor escoria del mundo. Todo es un bulo... Si hubieran tenido algo, lo habrían publicado. [...] Ahora pueden fácilmente incluir algo falso en los archivos".