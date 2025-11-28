·
4
meneos
13
clics
Donald Trump afirma que anulará todas las órdenes ejecutivas firmadas por Joe Biden con 'autopen'
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que anulará todas las órdenes ejecutivas firmadas con un bolígrafo automático o 'autopen' por su predecesor, Joe Biden.
actualidad
#2
Mltfrtk
El presidente violador haciendo cosas.
1
K
24
#3
lvalin
Cuesta discernir la realidad de la ficción.
Excelentes tiempos para los psicóticos.
0
K
9
#1
Klamp
Y porque solo de Biden? Porque no la de todos los demás presidentes que lo han usado? Él incluido?
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
Excelentes tiempos para los psicóticos.