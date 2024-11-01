La Donación de Constantino: cómo Lorenzo Valla usó el bisturí de la filología para desmontar una mentira secular

La historia de la Donación de Constantino no es solo el relato de un fraude político; es el nacimiento del espíritu crítico moderno...Para justificar que el papa se quedara con el territorio que se convertiría en los Estados Pontificios, la cancillería papal «descubrió» oportunamente la Donación de Constantino. El documento servía para decir que Pipino no estaba robando tierras imperiales, sino simplemente restituyendo al papa lo que Constantino el Grande ya le había regalado siglos atrás.