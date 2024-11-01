edición general
La Donación de Constantino: cómo Lorenzo Valla usó el bisturí de la filología para desmontar una mentira secular

La Donación de Constantino: cómo Lorenzo Valla usó el bisturí de la filología para desmontar una mentira secular

La historia de la Donación de Constantino no es solo el relato de un fraude político; es el nacimiento del espíritu crítico moderno...Para justificar que el papa se quedara con el territorio que se convertiría en los Estados Pontificios, la cancillería papal «descubrió» oportunamente la Donación de Constantino. El documento servía para decir que Pipino no estaba robando tierras imperiales, sino simplemente restituyendo al papa lo que Constantino el Grande ya le había regalado siglos atrás.

themarquesito
Además de lo que menciona el buen @Batallitas , a mí me gusta otro argumento lingüístico de Valla. Concretamente, sobre el uso de la palabra "feudus", Lorenzo Valla señala correctamente que no era un término existente en el siglo IV, sino que aparece mucho más adelante, en el siglo VIII. En latín del siglo IV, y más aún en un documento cancilleresco, que tiende a la mayor corrección formal, la palabra que se habría usado es "fœdus", que es de la que procede &qu…  media   » ver todo el comentario
