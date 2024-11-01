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El dominó en Irán y el punto de no retorno

La desescalada en Oriente Medio parece cada vez más inviable… y los peores escenarios parecen cada vez más viables. Posibles escenarios en la toma / destruccion de la isla de Kharg y South Pars

| etiquetas: iran , guerra , usa , israel , petroleo , gas , nuclear
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6 comentarios
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NoPracticante #1 NoPracticante *
Qué bien pensado. Seguro que si destruyen o toman esas islas el gobierno Iraní se rendirá. Seguro seguro que se contendrá como ha hecho hasta ahora y no lanzará nada contra las instalaciones equivalentes de los demás aliados de EEUu en la zona.
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ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
#1 No se va a rendir
Pero se trata de degradar Irán para que su economía y futuros años queden lastrados, lo que puede acabar repercutiendo en la satisfacción de su población y el interés por un cambio de régimen
Los iraníes ven como su país podría ser mucho más rico pero con tantos años de amenazas y derivas, están en la miseria. Ahí es donde Trump cree que se puede añadir presión, pero con bombas no se consigue
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NoPracticante #3 NoPracticante *
#2 pues claro que no se van a rendir. Van a a responder "proporcionalmente" y no cabe duda de qué atacarán las instalaciones petrolíficas y gasísticas de la región. Aunque han atacado algunas lo cierto es que hasta ahora han podido hacer mucho más daño en eso y no lo han hecho.

Es una guerra estúpida y entre dos bandos que parecen pelear a ver cuál es más tonto. Pero hasta ahora van perdiendo los "tuyos". O ganando según por dónde se mire.
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Laro__ #5 Laro__
#2 Irán está vendiendo petróleo a China, a India y a seis países más en yuanes. Y están pasando por el estrecho sin costes extras en seguros, a precios mucho más bajos... y creo lo van a seguir haciendo aunque sea con la protección cubierta o encubierta de China.

Y, después de ver a los portaviones USA alejándose a más de 1000 km y sus F35 impactados, sospecho que, a día de hoy, un desembarco anfibio no va a llegar ni a la costa. Y aunque lo consigan, dudo mucho que el pueblo estadounidense se pueda permitirse semejante cantidad de bajas entre sus soldados en un guerra que no aprueban y que, encima, les está subiendo su cesta de la compra.
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ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#5 Irán ya estaba vendiendo a China y a India antes, pero ahora a mucho menor ritmo porque nadie se la quiere jugar por mucha protección de bandera que creas que tienen los barcos
Y lo de los yuanes no lo tengas tan claro que India y China no son tan amigas
Los portaaviones ya estaban lo bastante lejos y los bombardeos siguen. Compara las bajas
Si el imbécil de Trump percibe que tomar la isla o islas es una solución lo intentará. Su ejército lleva años preparándose y nunca ningún presidente les dejó hacerlo
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Curioso que el artículo no mencione que los ataques de Irán a las instalaciones petrolíferas y gasistas de cinco países no hace más inviable la desescalada.

Los ataques de Irán y extender el conflicto a otros países lo verán como ataques buenos. :troll:
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menéame