El dominó en Irán y el punto de no retorno

La desescalada en Oriente Medio parece cada vez más inviable… y los peores escenarios parecen cada vez más viables. Posibles escenarios en la toma / destruccion de la isla de Kharg y South Pars
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Pero se trata de degradar Irán para que su economía y futuros años queden lastrados, lo que puede acabar repercutiendo en la satisfacción de su población y el interés por un cambio de régimen
Los iraníes ven como su país podría ser mucho más rico pero con tantos años de amenazas y derivas, están en la miseria. Ahí es donde Trump cree que se puede añadir presión, pero con bombas no se consigue
Es una guerra estúpida y entre dos bandos que parecen pelear a ver cuál es más tonto. Pero hasta ahora van perdiendo los "tuyos". O ganando según por dónde se mire.
Y, después de ver a los portaviones USA alejándose a más de 1000 km y sus F35 impactados, sospecho que, a día de hoy, un desembarco anfibio no va a llegar ni a la costa. Y aunque lo consigan, dudo mucho que el pueblo estadounidense se pueda permitirse semejante cantidad de bajas entre sus soldados en un guerra que no aprueban y que, encima, les está subiendo su cesta de la compra.
Y lo de los yuanes no lo tengas tan claro que India y China no son tan amigas
Los portaaviones ya estaban lo bastante lejos y los bombardeos siguen. Compara las bajas
Si el imbécil de Trump percibe que tomar la isla o islas es una solución lo intentará. Su ejército lleva años preparándose y nunca ningún presidente les dejó hacerlo
Los ataques de Irán y extender el conflicto a otros países lo verán como ataques buenos.