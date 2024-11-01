edición general
Documentos de Epstein exponen a 10 posibles "co-conspiradores" revelando un siniestro sindicato de pedófilos

Documentos del Departamento de Justicia revelan que Jeffrey Epstein tuvo al menos 10 ‘co-conspiradores’ en su red de tráfico sexual infantil. Todos menos 3 de los nombres incluidos en el email han sido censurados. Las dos primeras fueron Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por tráfico sexual y otros cargos; y Jean-Luc Brunel, un ex agente de modelos francés que fue encontrado muerto en su celda de la prisión de París en 2022 y sospechoso de buscar chicas para Epstein. Un tercero fue el magnate minorista Leslie Wexner.

jm22381 #1 jm22381 *
Qué casualidad que todos se suiciden en prisión... :roll: Menos la Maxwell que los debe conocer a todos...
Thomas Bowers, un ejecutivo de Deutsche Bank que firmó préstamos poco ortodoxos a Trump también se suicidó cuando iba a ser interrogado por el FBI :roll: www.patreon.com/posts/thomas-bowers-of-72023204
4
themarquesito #2 themarquesito
Un ejemplo de "false friend" que se han comido estos de Noticias de Huesca: "syndicate" en inglés no es sindicato sino asociación de malhechores.
1
#3 To_lo_loco
Curioso. ¿El Mossad, los rusos? El inútil del zanahorio no puede ser capaz de coordinar esto sin que deje un rastro que le lleve a él.

Cada vez que lo pienso es más fácil que los sionistas o los rusos buscan la destrucción del país con la figura de este tío de presidente.
0

