Documentos de Epstein exponen a 10 posibles "co-conspiradores" revelando un siniestro sindicato de pedófilos

Documentos del Departamento de Justicia revelan que Jeffrey Epstein tuvo al menos 10 ‘co-conspiradores’ en su red de tráfico sexual infantil. Todos menos 3 de los nombres incluidos en el email han sido censurados. Las dos primeras fueron Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por tráfico sexual y otros cargos; y Jean-Luc Brunel, un ex agente de modelos francés que fue encontrado muerto en su celda de la prisión de París en 2022 y sospechoso de buscar chicas para Epstein. Un tercero fue el magnate minorista Leslie Wexner.