Documento filtrado revela planes austriacos para construir centros de inmigrantes deportados en Uganda

Un documento interno del gobierno austriaco, filtrado y revelado por el diario Der Standard expone planes para establecer "centros de tránsito" en Uganda y posiblemente Ruanda, destinados a albergar a solicitantes de asilo rechazados en Europa, independientemente de su origen, cuando las deportaciones a sus paises de origen fallan, siguiendo el modelo italiano de externalización y concentración.
Una opción sería dejarles en paz... pero después del abuso y consecuente desastre que hemos causado me temo que también sería irresponsable y lo suyo sería una política de apadrinamiento sin condescendencia ni ánimo extractivo ni subsidiario para estabilizar el camino que les permitiera llegar a ser lo que potencialmente puedan y no les obligue necesariamente a emigrar o sufrir una vida indigna.
En teoría, los beneficios serían para ambas partes, evitando el drama de la emigración y complementando los potenciales de cada uno.
Pero me cuesta horrores entender, en tu situación, tú comentario. De normal he sido empático, pero han sido las desgracias de los míos, lo que me ha abierto verdaderamente los ojos a ayudar a los que están en situaciones jodidas.
También, que dejes de desear que el resto acabe en otra situación tan o bastante más jodida que la tuya.