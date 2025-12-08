edición general
Documento filtrado revela planes austriacos para construir centros de inmigrantes deportados en Uganda

Un documento interno del gobierno austriaco, filtrado y revelado por el diario Der Standard expone planes para establecer "centros de tránsito" en Uganda y posiblemente Ruanda, destinados a albergar a solicitantes de asilo rechazados en Europa, independientemente de su origen, cuando las deportaciones a sus paises de origen fallan, siguiendo el modelo italiano de externalización y concentración.

Comentarios destacados:    
wata #5 wata
#4 Pues vete a Uganda. Igual allí tienes mejores perspectivas.
1 K 28
#6 Pitchford
#5 Nunca se sabe..
0 K 16
#14 pirat *
La verdad es que los "occidentales" tenemos un historial de "lucirnos" con África que ya nos vale; desde luego que "inocentes" no somos...
Una opción sería dejarles en paz... pero después del abuso y consecuente desastre que hemos causado me temo que también sería irresponsable y lo suyo sería una política de apadrinamiento sin condescendencia ni ánimo extractivo ni subsidiario para estabilizar el camino que les permitiera llegar a ser lo que potencialmente puedan y no les obligue necesariamente a emigrar o sufrir una vida indigna.
En teoría, los beneficios serían para ambas partes, evitando el drama de la emigración y complementando los potenciales de cada uno.
1 K 25
#10 Pitchford
#8 Sí, los llaman centros de tránsito, no de refugiados, como he dicho incorrectamente en mi comentario.
0 K 16
#9 Pitchford
#7 Me temo que no hay salida, pero gracias..
0 K 16
#11 tyrrelco
#9 Pues lo siento mucho.
Pero me cuesta horrores entender, en tu situación, tú comentario. De normal he sido empático, pero han sido las desgracias de los míos, lo que me ha abierto verdaderamente los ojos a ayudar a los que están en situaciones jodidas.
0 K 10
#12 Pitchford
#11 Considero que si alguien tiene una orden firme de deportación será por algo. Me parece un cachondeo que se queden porque su propio país de origen no admite su retorno. Algunos pueden ser criminales..
0 K 16
#13 tyrrelco
#12 Algunos "pueden" ser criminales. Extraño sentido del derecho tiene usted, con todo el respeto.
0 K 10
#15 Pitchford
#13 El que sus propios paises de origen no admitan su retorno, cuando los jueces han dictaminado que no hay justificación para concederles asilo, no parece muy normal..
0 K 16
#16 tyrrelco
#15 Yo es que no juzgo a alguien por la posibilidad de...
0 K 10
#1 Pitchford
A mí no me parece mal que a inmigrantes que tengan una orden judicial firme de deportación, por las razones que sean, y que no sean aceptados por su país de origen, se les mande a un centro de refugiados seguro fuera de la UE, donde puedan quedarse o irse.
5 K 8
#2 ldoes
#1 Porque no es a ti a quien van a llevar a un centro de concentración en un país que no conoces. De momento.
5 K 81
#3 tyrrelco *
#1 Ojalá que todo te vaya bien en la vida, y no te tengas que ver en una situación jodida.
1 K 22
#4 Pitchford
#3 Gracias, pero ya estoy en una situacion jodida.
0 K 16
#7 tyrrelco
#4 Pues te deseo que salgas pronto de ella.
También, que dejes de desear que el resto acabe en otra situación tan o bastante más jodida que la tuya.
0 K 10
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#1 Refugiado es una cosa e inmigrante económico es otra
0 K 7

menéame