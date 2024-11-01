edición general
¿Se divide el mundo en personas diurnas y nocturnas? Esto dice la ciencia sobre el tema

Algunas personas prefieren levantarse y acostarse temprano, se sienten más activas y productivas por la mañana que por la noche. En cambio, otras son más fructíferas si se quedan despiertas hasta tarde, se sienten con más energía por la noche pero no tanto por la mañana y tienden a ir a acostarse más tarde y necesitan dormir por el día. Basándose en años de investigación clínica, estudios del sueño y experimentos psicológicos, los expertos confirman que exxiste un mundo dividido entre noctámbulos y madrugadores.

3 comentarios
jdmf #1 jdmf
Exacto, sólo hay 10 tipos de personas, las que saben binario, y las que no
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
Off topic: aprovecho lo de diurnos/nocturnos para recomendar Rant, de Chuck Palaniuk. Me lo leí hará 15 años y me sigue flipando.

Me lo tengo que volver a leer, qué coño.
DDJ #3 DDJ
Los nocturnos viven en husos horarios equivocados
