edición general
11 meneos
40 clics
Un “disparate” en el 'caso Begoña Gómez': “Es como imputar por el atraco a un banco al policía que detuvo a los atracadores”

Un “disparate” en el 'caso Begoña Gómez': “Es como imputar por el atraco a un banco al policía que detuvo a los atracadores”

El juez la investiga por tres delitos, entre ellos, el de apropiación indebida de un software que, según su abogado, intentó registrar la asistente a nombre de la Universidad Complutense. El mundo, al revés. “Un disparate”, según la defensa de la asistente.

| etiquetas: begoña gómez , peinado , abogado
9 2 0 K 132 politica
4 comentarios
9 2 0 K 132 politica
Meinster #1 Meinster
Cuando más intenta Peinado ensuciar la imagen de Pedro Sánchez, más me doy cuenta que este no debe ni haberle quitado un caramelo a un niño. Porque mira que busca tonterias e insiste e insiste. En un país normal Peinado hubiese sido eximido de sus funciones y multado duramente. Bueno en España también, si hubiese atacada a Ayuso o Feijóo
4 K 54
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Paradójicamente, mientras Iglesias y Podemos eran el saco de las ostias de la derecha, Pedro Sánchez dormía mejor que ahora que no tiene un vicepresidente "que le haga perder el sueño".

En vez de ponerse del lado de sus socios de gobierno, se puso de perfil (cuando no se sumó) ante los ataques de la derecha. Esto no quiere decir que se lo merezca ni que le está bien empleado, tan sólo que hay que ser imbécil para creer que él y su familia iban a quedar al margen, de hecho fue contra él que Aznar llamó a la "yihad" con "el que pueda hacer, que haga".
3 K 53
Quel #3 Quel
¿ Eldiario ? ... Ok. No hay que esperar mucha objetividad en la noticia.
0 K 7
#4 Borgiano
No tan fuerte, Nacho.
0 K 7

menéame