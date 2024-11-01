Un “disparate” en el 'caso Begoña Gómez': “Es como imputar por el atraco a un banco al policía que detuvo a los atracadores”

El juez la investiga por tres delitos, entre ellos, el de apropiación indebida de un software que, según su abogado, intentó registrar la asistente a nombre de la Universidad Complutense. El mundo, al revés. “Un disparate”, según la defensa de la asistente.
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En vez de ponerse del lado de sus socios de gobierno, se puso de perfil (cuando no se sumó) ante los ataques de la derecha. Esto no quiere decir que se lo merezca ni que le está bien empleado, tan sólo que hay que ser imbécil para creer que él y su familia iban a quedar al margen, de hecho fue contra él que Aznar llamó a la "yihad" con "el que pueda hacer, que haga".