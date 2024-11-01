Disney elige a Pablo del Hoyo como voz de Buzz Lightyear para sustituir a José Luis Gil en Toy Story 5

Walt Disney Pictures ha elegido a Pablo del Hoyo como nueva voz de Buzz Lightyear en España para ‘Toy Story 5’, tomando el relevo de José Luis Gil, histórico intérprete del personaje. Gil ha sido la voz del personaje desde la primera entrega de ‘Toy Story’, consolidando una identificación clara entre personaje y doblador para varias generaciones. Pablo del Hoyo ha trabajado en producciones como ‘The Witcher’ o ‘Stranger Things’ y videojuegos como ‘Cyberpunk 2077’ ‘Assassin’s Creed Valhalla’, ‘Hogwarts Legacy’ o ‘COD: Modern Warfare’
José Luis Gil, de 68 años, continúa con una larga y compleja recuperación tras el ictus isquémico sufrido en noviembre de 2021. A principios de 2026, se mantiene estable y arropado por su familia, mostrándose en público en paseos por Madrid. Aunque alejado de la actuación, su entorno mantiene la esperanza.