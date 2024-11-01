edición general
La disfunción europea: una Unión que no sirve y una Europa imprescindible

La disfunción europea: una Unión que no sirve y una Europa imprescindible

La Unión Europea, tal como está diseñada y gobernada, ya no cumple las funciones históricas que justificaron su creación. Reconocer este fracaso no puede conducir al rechazo de Europa como espacio político. Al contrario, debe llevarnos a una conclusión más incómoda para quienes se dejan llevar por el prejuicio y la inercia, pero precisamente por eso más fecunda y necesaria. Europa no sirve como está. Y, sin embargo, Europa es hoy más necesaria que nunca. Esta es la realidad que conviene afrontar sin autoengaños.

Sergio_ftv #4 Sergio_ftv *
El principal problema que tiene la UE es que la derecha que la gobierna desde hace tiempo gracias al falseamiento de la realidad que ejecutan sus medios de comunicación, la mayoría, es que quieren hacer de la sanidad y de la educación un negocio al que solo puedan acceder los más pudientes impidiendo con ello, sobre todo por el no acceso a la educación, que sean sustituidos por gente que demostrarían estar capacitadas. Resumiendo, la derecha europea está arrodilladas ante el imperialismo anglosajón a cambio de unas migajas (república bananera versión SXXI).
#5 jaramero
El capitalismo ha hundido a la UE.

Los beneficios bancarios han primado sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos

En toda Europa se ha permitido que el capital eche a los ciudadanos de la compra de viviendas y luego que estos echen a los residentes para meter turistas.

La socialdemocracia política se ha escorado a la derecha dejando atrás aquellos valores de los 80 y 90 que hicieron prosperar a toda Europa.
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#5 Me parece necesario señalar que siempre con el respaldo de la mayoría de votantes. Estos gobiernos no se han materializado en el poder porque sí, sino porque son votados masivamente.
#9 jaramero
#8 una vez desparecieron las alternativas a socialdemócratas y populares, se instaló el turnismo.

Cuando volvieron a aparecer terceras alternativas el sistema actuó contra ellas.

Nadie se plantea por qué odian tanto a gente que no les ha hecho nada y sin embargo empatizan con los ladrones y psicópatas de la derecha.

Es curioso cómo ha sido posible deshabilitar a políticos de izquierdas por nimiedades que en la mayoría de ocasiones nada tienen que ver con el desempeño de sus funciones.
#10 omega7767
#9 "Nadie se plantea por qué odian tanto a gente que no les ha hecho nada"

nadie no, hay bastantes que nos damos cuenta. Otra cosa, es que los medios de comunicación son del PPSOE, que es la fuente prioritaria comecocos e instaurador de bulos
cosmonauta #3 cosmonauta *
La película que emocionó a Orbán, Meloni y Abascal

Con la realización de Vladimir Putin y la dirección de Donald Trump.
#6 Pájaroloco
No enterreis la UE, ese milagro político después de siglos de guerras entre europeos.
lib_free #1 lib_free *
Tal como vemos, en lugar de buscar soberania tecnologica, industrial, financiera, alimentaria, militar y energetica hemos decidido subcontratarlo todo y gastarnos el dinero en otras cosas. Hoy nos damos cuenta que somos vulnerables, que ni siquiera para los asuntos europeos nos tienen en cuenta, que haber cerrado las nucleares ha destruido la industria alemana y que es una cuestión de tiempo que nos quiten Groenlandia porque nuestra prioridad es el antimilitarismo y firmar tratados de libre comercio mientras nuestra industria y nuestro sector primario desaparece lentamente.
sotillo #7 sotillo
#1 Todo esto pasa por que la gente le ha dado la mayoría a la derecha en Europa y se la sigue dando, luego está claro que quieren esto
#2 Kuruñes3.0
Aspirar a mejora debe hacerse siempre.
