La disfunción europea: una Unión que no sirve y una Europa imprescindible

La Unión Europea, tal como está diseñada y gobernada, ya no cumple las funciones históricas que justificaron su creación. Reconocer este fracaso no puede conducir al rechazo de Europa como espacio político. Al contrario, debe llevarnos a una conclusión más incómoda para quienes se dejan llevar por el prejuicio y la inercia, pero precisamente por eso más fecunda y necesaria. Europa no sirve como está. Y, sin embargo, Europa es hoy más necesaria que nunca. Esta es la realidad que conviene afrontar sin autoengaños.
| etiquetas: unión europea , juan torres lopez , europa , disfunción
Los beneficios bancarios han primado sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos
En toda Europa se ha permitido que el capital eche a los ciudadanos de la compra de viviendas y luego que estos echen a los residentes para meter turistas.
La socialdemocracia política se ha escorado a la derecha dejando atrás aquellos valores de los 80 y 90 que hicieron prosperar a toda Europa.
Cuando volvieron a aparecer terceras alternativas el sistema actuó contra ellas.
Nadie se plantea por qué odian tanto a gente que no les ha hecho nada y sin embargo empatizan con los ladrones y psicópatas de la derecha.
Es curioso cómo ha sido posible deshabilitar a políticos de izquierdas por nimiedades que en la mayoría de ocasiones nada tienen que ver con el desempeño de sus funciones.
nadie no, hay bastantes que nos damos cuenta. Otra cosa, es que los medios de comunicación son del PPSOE, que es la fuente prioritaria comecocos e instaurador de bulos
Con la realización de Vladimir Putin y la dirección de Donald Trump.