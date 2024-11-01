edición general
Discurso de Año Nuevo del presidente Xi Jinping

Discurso de Año Nuevo del presidente Xi Jinping  

El presidente chino, Xi Jinping, pronuncia el 31 de diciembre un mensaje de Año Nuevo para dar la bienvenida a 2026.

GranTipo
ya estan los chinos copiando costumbres españolas :troll:
Antipalancas21
#2 Lo próximo las uvas y la Pedroche en chino. :-D
Kuruñes3.0
El ansia de algunos por comer rabo chino es realmente digna de estudio, conmigo no cuentes Vpalito... xD xD
Jointhouse_Blues
#5 En la variedad está el gusto. Y comer siempre el mismo rabo cansa un poco, más aun cuando el dueño de dicho rabo te maltrata constantemente. :roll:
surco
#5 Hay dos posibilidades 1) Alguno cobra por ese entusiasmo. 2) Están convencidos de verdad de que con un país oriental ajeno a todo lo que significa occidente en derechos humanos, democracia y estado de bienestar, nos va a ir mejor.
Por que llegan a la conclusión de que cuando el mundo lo dirija China le va a ir mejor a un país occidental como a España? Ni idea. Pero como ellos tampoco lo saben no voy a preguntar mucho. Las pajas mentales siempre molan más en política que la puta realidad.
antesdarle
Esta gente ya sigue el calendario occidental? :shit:
surco
Que bien y ya le vale de paso para el año nuevo chino{grin}
Molain
En un par de años se eliminará el del Rey y se verá este…
