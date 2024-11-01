·
5
meneos
43
clics
Discurso de Año Nuevo del presidente Xi Jinping
El presidente chino, Xi Jinping, pronuncia el 31 de diciembre un mensaje de Año Nuevo para dar la bienvenida a 2026.
|
etiquetas
:
xi jinping
,
2025
,
año nuevo
#2
GranTipo
ya estan los chinos copiando costumbres españolas
2
K
30
#6
Antipalancas21
#2
Lo próximo las uvas y la Pedroche en chino.
0
K
20
#5
Kuruñes3.0
El ansia de algunos por comer rabo chino es realmente digna de estudio, conmigo no cuentes Vpalito...
2
K
26
#7
Jointhouse_Blues
#5
En la variedad está el gusto. Y comer siempre el mismo rabo cansa un poco, más aun cuando el dueño de dicho rabo te maltrata constantemente.
0
K
12
#8
surco
#5
Hay dos posibilidades 1) Alguno cobra por ese entusiasmo. 2) Están convencidos de verdad de que con un país oriental ajeno a todo lo que significa occidente en derechos humanos, democracia y estado de bienestar, nos va a ir mejor.
Por que llegan a la conclusión de que cuando el mundo lo dirija China le va a ir mejor a un país occidental como a España? Ni idea. Pero como ellos tampoco lo saben no voy a preguntar mucho. Las pajas mentales siempre molan más en política que la puta realidad.
0
K
11
#3
antesdarle
Esta gente ya sigue el calendario occidental?
0
K
13
#1
surco
Que bien y ya le vale de paso para el año nuevo chino{grin}
0
K
11
#4
Molain
En un par de años se eliminará el del Rey y se verá este…
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
