edición general
3 meneos
10 clics
La directora del FMI advierte que los bancos centrales «deben estar preparados» para subir los tipos de interés

La directora del FMI advierte que los bancos centrales «deben estar preparados» para subir los tipos de interés

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este jueves de que los bancos centrales «deben estar preparados» para subir los tipos de interés y endurecer sus políticas si la guerra contra Irán deriva en importantes presiones inflacionarias. Las palabras de la máxima responsable del FMI llegan tras haber afirmado en una entrevista que el organismo rebajará su previsión de crecimiento global debido al conflicto en Oriente Medio.

| etiquetas: tipos de interes , bancos centrales , subidas , inflaccion
2 1 0 K 24 actualidad
4 comentarios
2 1 0 K 24 actualidad
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Los bancos necesitan aumentar el diezmo a los trabajadores.

Ésto sí que son "impuestos privados", y nadie protesta por ello.
1 K 31
#1 candonga1
El faro del mundo libre hace una guerra por gusto y el FMI dice que pueden subir los intereses.... estarán la mar de contentos los fans de este mundo libre.
0 K 19
sotillo #3 sotillo
#1 La derecha está que se sale, se ve que seguir robando a manos llenas ya se les sabe a poco
0 K 10
reithor #4 reithor
Es de la escuela lagartiana.
0 K 11

menéame