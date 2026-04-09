La directora del FMI advierte que los bancos centrales «deben estar preparados» para subir los tipos de interés

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este jueves de que los bancos centrales «deben estar preparados» para subir los tipos de interés y endurecer sus políticas si la guerra contra Irán deriva en importantes presiones inflacionarias. Las palabras de la máxima responsable del FMI llegan tras haber afirmado en una entrevista que el organismo rebajará su previsión de crecimiento global debido al conflicto en Oriente Medio.