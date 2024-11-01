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El director de una escuela secundaria de Oklahoma "salvó la vida de los estudiantes" al reducir al pistolero mientras recibía un disparo en la pierna [ENG]

El director de una escuela secundaria de Oklahoma "salvó la vida de los estudiantes" al reducir al pistolero mientras recibía un disparo en la pierna [ENG]

Los investigadores dijeron que Victor Lee Hawkins, de 20 años, armado con dos pistolas semiautomáticas, entró al vestíbulo de la escuela esa tarde, les dijo a todos que se tiraran al suelo e intentó dispararle a un estudiante, pero un arma defectuosa se lo impidió. Hawkins, un antiguo alumno de la escuela dijo que "quería llevar a cabo su propio tiroteo escolar como lo hicieron los tiradores de Columbine". Afirmó que su intención era matar a estudiantes, profesores, a Moore y a sí mismo.

| etiquetas: director , escuela , oklahoma , pistolero
6 1 0 K 83 actualidad
2 comentarios
6 1 0 K 83 actualidad
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
un antiguo alumno de la escuela dijo que "quería llevar a cabo su propio tiroteo escolar como lo hicieron los tiradores de Columbine"

Una tradición norteamericana que nunca acabaré de entender.
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smilo #1 smilo
Si hubiera tenido un arma le podria haber disparado. Moreleja, mas armas para profesores, directores y estudiantes :troll:
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menéame