El dinero hoy día va al capital no al trabajo (Eng)
Las medidas neoliberales han conseguido que los rendimientos del trabajo sean cada vez menores.
actualidad
#3
Andreham
Correcto.
Gente que no produce gana más dinero que gente que produce.
Bienes y empresas que no generan NADA tienen beneficios más altos que bienes y empresas que generan productos, ideas o en general "bien" a la sociedad.
El dinero se está enquistando en pocas manos y encima no está creciendo para beneficiar a la sociedad en general sino a un grupo muy pequeño en particular.
Pero en fin.
El problema es que alguien dice elle, que no hay autocrítica, que el inmigrante roba una patata y que los impuestos están muy altos.
4
K
48
#4
nopolar
#3
#2
Los que hacen las normas y tienen el dinero también dan forma a "lo que piensa" la gente.
1
K
19
#5
ombresaco
#4
Cierto es. Lo primero que busca cualquier sistema es perpetuarse, y para eso hay que evitar que la gente lo quiera cambiar.
1
K
22
#2
ombresaco
Los que hacen las normas son religiones -> El dinero va a las religiones
Los que hacen las normas son "el partido" -> El dinero va a al partido
Los que hacen las normas son los dueños del capital -> No veo la sorpresa
3
K
39
#1
Javi_Pina
#0
Muro de pago y no se activa modo lectura
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
