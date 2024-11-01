edición general
El dinero hoy día va al capital no al trabajo (Eng)

Las medidas neoliberales han conseguido que los rendimientos del trabajo sean cada vez menores.

Andreham #3 Andreham
Correcto.

Gente que no produce gana más dinero que gente que produce.

Bienes y empresas que no generan NADA tienen beneficios más altos que bienes y empresas que generan productos, ideas o en general "bien" a la sociedad.

El dinero se está enquistando en pocas manos y encima no está creciendo para beneficiar a la sociedad en general sino a un grupo muy pequeño en particular.

Pero en fin.

El problema es que alguien dice elle, que no hay autocrítica, que el inmigrante roba una patata y que los impuestos están muy altos.
nopolar #4 nopolar
#3 #2
Los que hacen las normas y tienen el dinero también dan forma a "lo que piensa" la gente.
ombresaco #5 ombresaco
#4 Cierto es. Lo primero que busca cualquier sistema es perpetuarse, y para eso hay que evitar que la gente lo quiera cambiar.
ombresaco #2 ombresaco
Los que hacen las normas son religiones -> El dinero va a las religiones
Los que hacen las normas son "el partido" -> El dinero va a al partido
Los que hacen las normas son los dueños del capital -> No veo la sorpresa
Javi_Pina #1 Javi_Pina
#0 Muro de pago y no se activa modo lectura  media
