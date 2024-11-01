Dinamarca se preparó para posibles ataques desde Estados Unidos: Bolsas de sangre a Groenlandia y listos para volar la pista de aterrizaje [Danés]

Fuentes de Dinamarca y Europa cuentan ahora por primera vez lo que ocurrió en los días más críticos, cuando Trump amenazó con tomar Groenlandia "por el camino difícil". Los soldados daneses trasladados a Groenlandia en enero trajeron explosivos para destruir, entre otras cosas, la pistas de Nuuk y Kangerlussuaq para impedir que aviones militares estadounidenses desembarcasen en la isla si Trump decidiera tomar Groenlandia por la fuerza. También había sangre para los posibles heridos de batalla. Esto no ha terminado. Quedan 3 años más de Trump.