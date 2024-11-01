edición general
15 meneos
16 clics
Dinamarca se preparó para posibles ataques desde Estados Unidos: Bolsas de sangre a Groenlandia y listos para volar la pista de aterrizaje [Danés]

Dinamarca se preparó para posibles ataques desde Estados Unidos: Bolsas de sangre a Groenlandia y listos para volar la pista de aterrizaje [Danés]

Fuentes de Dinamarca y Europa cuentan ahora por primera vez lo que ocurrió en los días más críticos, cuando Trump amenazó con tomar Groenlandia "por el camino difícil". Los soldados daneses trasladados a Groenlandia en enero trajeron explosivos para destruir, entre otras cosas, la pistas de Nuuk y Kangerlussuaq para impedir que aviones militares estadounidenses desembarcasen en la isla si Trump decidiera tomar Groenlandia por la fuerza. También había sangre para los posibles heridos de batalla. Esto no ha terminado. Quedan 3 años más de Trump.

| etiquetas: dinamarca , nuuk , trump , groenlandia , sangre , explosivos
14 1 0 K 178 actualidad
7 comentarios
14 1 0 K 178 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Desde que no es una democracia liberal hay que tener cuidado
www.meneame.net/m/actualidad/estados-unidos-pierde-estatus-democracia-
2 K 56
pitercio #5 pitercio
Lo estaba leyendo con el translator y pensaba "¡pero qué mierda!", que es lo que debían estar pensando los daneses según lo que se va leyendo:

"- Cuando Trump dice constantemente que quiere apoderarse de Groenlandia, y luego ocurrió lo que pasó en Venezuela, tuvimos que tomar en serio todos los escenarios, dice la fuente.

La fuente también afirma que en la evaluación de la amenaza de una toma de posesión de Groenlandia se incluyó "que los Estados Unidos oficiales no

…   » ver todo el comentario
0 K 20
#4 Leclercia_adecarboxylata
Con suerte ya no se van a atrever a volar a Groenlandia después de lo de Irán, y probablemente tampoco Cuba (para la que no tendrían absolutamente ninguna excusa, por mala que fuese).

Lo de Irán va para largo.
0 K 20
Dene #6 Dene
#4 a ver si antes le da un ictus o un buen infarto y diosito se lo lleva con el
0 K 12
#7 Pitchford
Parece que se avecinan tiempos de nuevas anexiones imperialistas. Por lo menos de EEUU y Rusia. China ya pilló el Tibet no hace tanto e igual no necesita ampliar más de momento, salvo Taiwan quizá.
0 K 16
joffer #3 joffer *
Es muy fuerte pero es real que esto pueda suceder.
0 K 12
suppiluliuma #2 suppiluliuma *
Zazis de MNM explicándonos como Trump es sólo un presidente a americano más, y los países de la UE son lacayos de los EEUU en 3, 2, 1, ... :troll:
0 K 10

menéame