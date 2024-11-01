edición general
Dimite la jefa de conservación de carreteras del Ministerio de Transportes en plena crisis por el deterioro de la red

Paula Pérez, subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos, ha presentado su dimisión al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España. Según ha adelantado 'El Español', esta baja voluntaria se produjo hace unos días, bajo el pretexto de "motivos personales". Desde el Ministerio que lidera Óscar Puente han asegurado que se trata de algo "normal" y que ya trabajan para suplir su puesto. No obstante, también se mencionan diferencias de opinión internas con respecto a los planes de contratación de los servicios

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Normal. Un gobierno que presume de progresista no puede tener a gente conservadora.

Vale, perdón, ya me voy.
13 K 140
almadepato #7 almadepato
#1 Nos valdría con que admitieses como válido que el dinero que sale de tu bolsillo en impuestos se gestione como esperas.
0 K 11
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#7 ¿Lo cualo?
¿Este comentario va ahí?
0 K 12
Cehona #12 Cehona
#7 ¿Suprimiendo los chiringuitos de la Iglesia, pagando el IBI que no pagan y el que quiera profesor de religión que lo pague?
www.eldiario.es/andalucia/conflicto-maestros-religion-cobran-impartir_
0 K 13
almadepato #14 almadepato
#12 pues algunos van por ese camino. Los ignorantes son los que no lo ven. Benditas encuestas.
0 K 11
Loyert #13 Loyert *
Dimite la responsable de carreteras y no el que también es responsable de las vías.
2 K 23
#15 okeil
Además del estado de las vías, también se ha puesto el foco en el deterioro de la red estatal de carreteras. Los temporales de las últimas semanas han desatado la indignación de los conductores, quejándose de la situación especialmente en la Autovía del Sur (A-4), conexión entre Madrid y Andalucía.
Sin temporales todo bien. Sin cambio climático todo estaría bien. Ahora no se puede circular a 160 ...
0 K 10
Quepasapollo #4 Quepasapollo *
Vaya, qué chorprechaaaa...El ídolo macarra de los CaniTwitteros se va quedando más solo que la una...

Pero la culpa del abandono de las carreteras y los trenes es del PP, dirá depués de que su partido lleve 7 años en el Gobierno....

xD
0 K 9
taSanás #5 taSanás
#4 y del cambio climático, no te olvides.
1 K 15
#16 dclunedo
#5 Y los fachas, no os olvidéis de los fachas.... :troll:
0 K 7
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Pues ya estaría.
0 K 8
domadordeboquerones #11 domadordeboquerones
Hay que frenar la ultraderecha
0 K 7
#6 cocococo
La jefa debería afeitarse.
0 K 7

