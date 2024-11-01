edición general
Dimite la jefa de Bluesky ante las dificultades para escalar la red social tras el éxito inicial anti-Musk

Jay Graber se marcha tras haber asegurado el protocolo de independencia de la plataforma pero con niveles de actividad que llevan casi un año estancados

angelitoMagno
Desde que dimitió el responsable de captación de nuevos usuarios, Elon Musk, la cosa anda un poco atascada.
elTieso
Es una red llena de gente amable, y eso no produce crecimiento, el odio en cambio sí, y a raudales.
Sacronte
#1 Y el hecho en si de que todo tenga que crecer habria que mirarselo... Yo estuve pero me cerré la cuenta y me quedé solo en Mastodon.
topecb
"Graber permanecerá en la organización como directora de innovación."

Dimite del puesto pero sigue en la empresa
