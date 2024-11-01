·
Dimite la jefa de Bluesky ante las dificultades para escalar la red social tras el éxito inicial anti-Musk
Jay Graber se marcha tras haber asegurado el protocolo de independencia de la plataforma pero con niveles de actividad que llevan casi un año estancados
|
etiquetas
:
bluesky
,
jefa
,
dimisión
,
twitter
,
elon musk
#2
angelitoMagno
Desde que dimitió el responsable de captación de nuevos usuarios, Elon Musk, la cosa anda un poco atascada.
0
K
16
#1
elTieso
Es una red llena de gente amable, y eso no produce crecimiento, el odio en cambio sí, y a raudales.
0
K
12
#3
Sacronte
#1
Y el hecho en si de que todo tenga que crecer habria que mirarselo... Yo estuve pero me cerré la cuenta y me quedé solo en Mastodon.
1
K
22
#4
topecb
"Graber permanecerá en la organización como directora de innovación."
Dimite del puesto pero sigue en la empresa
0
K
10
