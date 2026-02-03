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Diez hombres acusados de "sumisión química", violación y agresión sexual a un niño de 5 años en Francia

Diez hombres han sido acusados de "sumisión química", violación y agresión sexual a un niño de 5 años en Francia. La fiscalía de Lille hizo pública el martes la apertura de una investigación del truculento caso, abierta el 15 de febrero del 2025 a raíz de una filtración sobre una fiesta de "chem-sex" con la participación de un menor. Según el comunicado de la fiscalía, el niño "conectó con adultos varones a través de su propio padre" y sufrió la noche anterior "violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas"

| etiquetas: francia , violación y agresión sexual a un niño de 5 años , chem-sex
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
manuelpepito #1 manuelpepito
Si las acusaciones son ciertas, esa gente solo vale para que le peguen un tiro en la cara.
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mefistófeles #4 mefistófeles
#1 #3

Quizá seáis demasiados brutos, con perdón.

Mucho mejor atarlos de píes y manos, tumbados, en una porqueriza.

Olvidar dar de comer a los buenos cochinos.

Dejar que la naturaleza siga su curso.
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oscarius #9 oscarius
#4 Sí, como en Snatch... Pero para mí, supone demasiado esfuerzo, lo otro es más inmediato e inocuo.

youtu.be/M4rpkqHBvMo?is=-dJ1hH_vZyM48CqK
1 K 30
Supercinexin #10 Supercinexin
Pena de muerte para este tipo de delitos.
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#5 veratus_62d669b4227f8
Joder..pèro que pueden ver en una criatura de 5 años??..Como se puede ser tan puta mierda??
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oscarius #3 oscarius
Soga y piedra atada en el pie y bye bye hasta otro ratito...
1 K 17
#2 Perico12 *
Si es cierto, lo que les caiga será poco...
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hijomotoss #6 hijomotoss
"¿Y ahora qué? Voy a decirte lo que pasará. Llamaré a un par de negros empapados en crack. Quiero que disequen a este colega empleando un soplete y un par de alicates. ¿Has apuntado lo que he dicho, maldito capullo? Aún no he acabado contigo. ¡Ni lo sueñes! Practicaremos el medievo con tu culo."

Marcellus Wallace (Pulp Fiction)
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neiviMuubs #7 neiviMuubs
¿De qué pozo de mierda se sacan 10 hombres que quieran hacer semejante puta aberración? ¡5 años! Inaudito e inmundo
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hazardum #11 hazardum *
Se experimenta con animales inocentes, en vez de probar con esta escoria, siendo mas barato y util y sin dañar a pobres animalitos. Unos buenos viracos o enfermedades y podrían ser utiles para la sociedad. (si son culpables, claro)
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#8 Kuruñes3.0
El Diablo los cría y ellos se juntan, ni para hacer compost, menudas ratas pestíferas, fijo que filtran metales pesados o algo peor a la tierra.
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menéame