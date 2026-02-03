Diez hombres acusados de "sumisión química", violación y agresión sexual a un niño de 5 años en Francia

Diez hombres han sido acusados de "sumisión química", violación y agresión sexual a un niño de 5 años en Francia. La fiscalía de Lille hizo pública el martes la apertura de una investigación del truculento caso, abierta el 15 de febrero del 2025 a raíz de una filtración sobre una fiesta de "chem-sex" con la participación de un menor. Según el comunicado de la fiscalía, el niño "conectó con adultos varones a través de su propio padre" y sufrió la noche anterior "violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas"