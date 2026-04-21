'Dieta Platero': La crisis económica empuja a Argentina a comercializar la carne de burro

La caída de la carne de vacuno, cuyos precios han crecido un 55% interanual, no tiene precedentes en los últimos 30 años debido a la retracción de las ventas. El Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) consignó que el 80% de la población ha modificado de manera negativa su alimentación. Seis de cada 10 personas se saltan una comida para reducir gastos. Las carnes vacuna, aviar y porcina se reemplazan por productos de bajo valor nutricional.