'Dieta Platero': La crisis económica empuja a Argentina a comercializar la carne de burro

La caída de la carne de vacuno, cuyos precios han crecido un 55% interanual, no tiene precedentes en los últimos 30 años debido a la retracción de las ventas. El Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) consignó que el 80% de la población ha modificado de manera negativa su alimentación. Seis de cada 10 personas se saltan una comida para reducir gastos. Las carnes vacuna, aviar y porcina se reemplazan por productos de bajo valor nutricional.
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Es revelador que ahora con milei, algunos habeis descubierto que Argentina a pesar de ser un exportador tradicional de carne, tiene zonas donde hay niños que se están muriendo de hambre, y ocurre desde hace décadas.
agenciatierraviva.com.ar/el-mapa-del-hambre-en-la-argentina/
www.aacademica.org/xiijornadasaepa/31.pdf
",..Los 47 kilos per cápita en un año suponen la peor cifra desde los años 90."
España consume 43… » ver todo el comentario
¡Ole! Un punto más a favor de Miley: Hay lo tienes; en Jerusalem, con Netanyahu, cantando el "libre" de Nino Bravo y mientras mira por la salud de los argentinos.
Si me dijeran que Etiopía ha reducido un 20% sus consumición de calorías me preocuparía, si fuera USA me alegraría. Que uno de los paises que consume muchas más carne de la deseable haya bajado, pues hay que ponerlo dentro de una crisis galopante por las medidas del demagogo de Milei, un dato preocupante pero sin alarma.
mmmmm riñoncitos de bebé al ajillo, ahora tengo antojo