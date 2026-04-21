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'Dieta Platero': La crisis económica empuja a Argentina a comercializar la carne de burro

'Dieta Platero': La crisis económica empuja a Argentina a comercializar la carne de burro

La caída de la carne de vacuno, cuyos precios han crecido un 55% interanual, no tiene precedentes en los últimos 30 años debido a la retracción de las ventas. El Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) consignó que el 80% de la población ha modificado de manera negativa su alimentación. Seis de cada 10 personas se saltan una comida para reducir gastos. Las carnes vacuna, aviar y porcina se reemplazan por productos de bajo valor nutricional.

| etiquetas: dieta platero , carne de burro , crisis , argentina
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8 comentarios
7 2 1 K 78 actualidad
Raúl_Rattlehead #1 Raúl_Rattlehead
Entre esto y que han encontrado una madera comestible, joder con la libertad de ser un muerto de hambre xD xD xD
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ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#1 Argentina tiene grandes yacimientos de dinosaurios que para el asado no están pero bien pueden valer para el caldo segum el.actual gobierno
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placeres #4 placeres *
No hay nada como propaganda por las mañanas,

Es revelador que ahora con milei, algunos habeis descubierto que Argentina a pesar de ser un exportador tradicional de carne, tiene zonas donde hay niños que se están muriendo de hambre, y ocurre desde hace décadas.

agenciatierraviva.com.ar/el-mapa-del-hambre-en-la-argentina/
www.aacademica.org/xiijornadasaepa/31.pdf

",..Los 47 kilos per cápita en un año suponen la peor cifra desde los años 90."
España consume 43…   » ver todo el comentario
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Laro__ #6 Laro__ *
#4 ... argentina, tradicionalmente ha comido demasiada carne...
¡Ole! Un punto más a favor de Miley: Hay lo tienes; en Jerusalem, con Netanyahu, cantando el "libre" de Nino Bravo y mientras mira por la salud de los argentinos.
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placeres #8 placeres *
#6 Efectivamente es una cuestión de contexto.
Si me dijeran que Etiopía ha reducido un 20% sus consumición de calorías me preocuparía, si fuera USA me alegraría. Que uno de los paises que consume muchas más carne de la deseable haya bajado, pues hay que ponerlo dentro de una crisis galopante por las medidas del demagogo de Milei, un dato preocupante pero sin alarma.
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#2 BoosterFelix
No diréis que los defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad no amarán a Milei, por la maravillosa oportunidad que este les ha creado de ejercer su amado y consagrado derecho.
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OrialCon_Darkness #5 OrialCon_Darkness
Carne de burro o de gato son normales, lo jodido será cuando empiecen a traficar con órganos o personas, que milei ya soltó una burrada del estilo con los niños xD

mmmmm riñoncitos de bebé al ajillo, ahora tengo antojo :troll:
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menéame