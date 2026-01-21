edición general
Qué dice la ley sobre el protocolo de revisiones a las vías de tren

El accidente ferroviario en Adamuz abre el debate sobre la seguridad de las vías ferroviarias y sus protocolos de revisión. Esto dice la ley:

6 comentarios
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Ahora todos expertos en vías de tren.

Así funciona la prensa española.
Cehona #3 Cehona
#2 Y exigiendo a Óscar Puente si pasaron una lijadora a las vías, que todo es posible.
No me lo quiero tomar con humor negro por respeto a las victimas.
sotillo #4 sotillo
#3 Lo curioso es lo de los maquinistas en huelga, menos mal que van sobre raíles, no me los imagino como sería si tuvieran que subir a treinta mil pies y luego bajar
#5 k-loc
#2 No son expertos. Están publicando QUE dice la Ley sobre mantenimiento de las vías, para ver si se ha cumplido, como es deber. Hay 45 cadáveres sobre la mesa y no deberían estar ahí.
#3 Puente es el responsable máximo y como tal ha de rendir cuentas de la gestión de sus subordinados. Si es que se entera de algo que no sea Twitter, claro.
#6 Tronchador.
#2 Que traviesa eres.
Cehona #1 Cehona
Auscultación geométrica.
Dos veces al año vías de alta velocidad.

Auscultación dinámica.
Un trimestre, próxima revisión febrero
www.elboletin.com/adif-asegura-que-la-via-del-ave-en-adamuz-estaba-en-
