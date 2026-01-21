·
3
meneos
28
clics
Qué dice la ley sobre el protocolo de revisiones a las vías de tren
El accidente ferroviario en Adamuz abre el debate sobre la seguridad de las vías ferroviarias y sus protocolos de revisión. Esto dice la ley:
protocolo
ley
revisiones
vias
tren
lav
adamuz
actualidad
6 comentarios
actualidad
#2
SeñorPresunciones
Ahora todos expertos en vías de tren.
Así funciona la prensa española.
1
K
24
#3
Cehona
#2
Y exigiendo a Óscar Puente si pasaron una lijadora a las vías, que todo es posible.
No me lo quiero tomar con humor negro por respeto a las victimas.
0
K
12
#4
sotillo
#3
Lo curioso es lo de los maquinistas en huelga, menos mal que van sobre raíles, no me los imagino como sería si tuvieran que subir a treinta mil pies y luego bajar
0
K
11
#5
k-loc
#2
No son expertos. Están publicando QUE dice la Ley sobre mantenimiento de las vías, para ver si se ha cumplido, como es deber. Hay 45 cadáveres sobre la mesa y no deberían estar ahí.
#3
Puente es el responsable máximo y como tal ha de rendir cuentas de la gestión de sus subordinados. Si es que se entera de algo que no sea Twitter, claro.
0
K
7
#6
Tronchador.
#2
Que traviesa eres.
0
K
7
#1
Cehona
Auscultación geométrica.
Dos veces al año vías de alta velocidad.
Auscultación dinámica.
Dos veces al año vías de alta velocidad
Un trimestre, próxima revisión febrero
www.elboletin.com/adif-asegura-que-la-via-del-ave-en-adamuz-estaba-en-
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
