El diario de un cura español que destapó un caso de pederastia masivo: abusó de 85 niños a lo largo de 30 años

Con apenas dieciocho años, el sacerdote español Alfonso Pedrajas, también llamado padre Pica, se hizo misionero jesuita para ayudar a los más pobres en Bolivia, país en el que trabajó como profesor hasta su muerte en 2009. Lejos de ser un ejemplo de misericordia y bondad, este sacerdote oriundo de València agredió durante tres décadas a los alumnos del internado Juan XXIII, en la ciudad de Cochabamba
Estos eran niños de familias podres que estudiaban y vivían en el internado. Pedrajas iba a por ellos por las noches, se los llevaba a su habitación donde los violaba y abusaba de ellos. "Hay relatos que son terroríficos. Les pegaba, era sexo violento"