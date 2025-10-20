El diario de un cura español que destapó un caso de pederastia masivo: abusó de 85 niños a lo largo de 30 años

Con apenas dieciocho años, el sacerdote español Alfonso Pedrajas, también llamado padre Pica, se hizo misionero jesuita para ayudar a los más pobres en Bolivia, país en el que trabajó como profesor hasta su muerte en 2009. Lejos de ser un ejemplo de misericordia y bondad, este sacerdote oriundo de València agredió durante tres décadas a los alumnos del internado Juan XXIII, en la ciudad de Cochabamba