El día que un señor muy tolerante me vio sin peluca

Después de muchos complejos y parches, las dos vimos que aquello no tenía solución. Y un día, viendo en un documental que Sean Connery se había quedado tan mondo como yo a la misma edad y que siempre usó peluquín para encarnar a James Bond, me dije “pues oye, si él pudo volar, nadar, enfrentarse a Spectra y ser uno de los hombres más atractivos de todo un siglo usando bisoñé, no veo por qué yo no voy a poder usar peluca para una vida tan sencilla como la que llevo, que en lugar de en Ashton Martin, sólo monto en autobús”

MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Al señor le dio pudor. Es irrumpir en la intimidad de otra persona. En esas circunstancias no hay que presumir coherencia en sus palabras. Además de la alopecia, la transexualidad o el travestismo, puede recurrirse a pelucas por quimioterapia y radioterapia
mono #2 mono
Y el señor, aun estando poco fino, parece que en ningún momento intentó faltarle el respeto, ni juzgar a la supuesta mujer trans, solo no supo reaccionar bien.
#1 F.c.r
Que alegría ver este tipo de artículos, donde, poco a poco, se va normalizando las pelucas, peluquines, prótesis etc.. Yo sin ir más lejos, utilizo una, y es complicado como la gente te mira y, de vez en cuando, todavía noto alguna que otra risita indiscreta...
Virusaco #4 Virusaco
Entiendo al señor. Una escena así, por natural que sea, no es habitual verla y la sorpresa puede delatarte.

Y claro, la sorpresa es una sobrereacción que luego quieres corregir, y ahi es cuando manifiestas públicamente sin querer que te ha sorprendido, diciendo palabras que suenan a justificación.

Creo que tan natural debe ser que la gente sea como sea (como que lleve peluquín sin ser juzgada); como la reacción ante lo inesperado de otra persona.

Salu3
#5 Godoferoz *
Sabeis que todas estas historias de weloversize son ficcion no ? Ninguna es real , tienen un equipo de escritoras y guionistas ( las malas lenguas dicen que muchos son hombres) que se la pasan escribiendo supuestas experiencias reales de mujeres feministas y empoderadas...pink capitalism en su maximo explendor
