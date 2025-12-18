edición general
Día Nacional de la Esclerosis Múltiple: una de las principales causas de discapacidad en personas jóvenes

La esclerosis múltiple es de las enfermedades con más diagnóstico joven, dado que en la mayoría de los casos es pronosticada a personas menores de 40 años. De hecho, es ya una de las principales causas de discapacidad no traumática en personas jóvenes. En una enfermedad neurodegenerativa, la detección rápida es clave a la hora de aplicar los nuevos tratamientos con mayor eficacia y favorecer así una mejor calidad de vida durante más tiempo. En los últimos años, la investigación ha logrado avances significativos en el control de los brotes duran

estemenda #2 estemenda
Supongo que antes sería la polio, aún en vía de erradicación en partes del mundo.
Ovlak #1 Ovlak
De hecho, es ya una de las principales causas de discapacidad no traumática en personas jóvenes.

De hecho, lleva décadas siendo, no una de las principales, sino la principal (no traumática).
nilien #3 nilien
Un problema que hay con la EM es que tanto el grado de afección como el tipo de síntomas son muy variables. Y tienes desde personas que llevan una vida corriente y moliente con su tratamiento, a otras muy afectadas en su movilidad y vida diaria.

Y claro, es comprensible que desde las asociaciones se quiera visibilizar la situación de los más afectados. Pero eso tiene también sus contras. Porque, por un lado invisibiliza a las personas con EM no tan afectadas, y les complica la vida en cuanto a…   » ver todo el comentario
