El día del nacimiento del creador del esperanto reivindica a una comunidad global de hasta dos millones de hablantes

El movimiento esperantista celebra hoy el día de Zamenhof, también conocido como Día del Libro y la Cultura en Esperanto, con actos en todo el mundo y un foco renovado sobre la dimensión global de la lengua creada en 1887 por Lázaro Zamenhof. Y es que, casi siglo y medio después de su nacimiento, el esperanto mantiene algo insólito para una lengua sin país: entre 400.000 y dos millones de hablantes repartidos por los cinco continentes.
Se tiende a lo fácil o a lo que más se ha apoyado directa o indirectamente.
Esto es como si yo digo que como el alemán es el idioma más hablado dentro de la UE, se imponga como lengua común.
De todas maneras, 2 millones de hablantes no es mucho, que habría que ver cuantos lo usan en su día a día.
Por comparación ¿cuántos jugadores de ajedrez hay? ¿y gente que toque la guitarra?
CC #4
Yo creo q un idioma propio común nos uniría aún más. Esto no impediría que cada país siga conservando sus idiomas y su cultura o que aprendamos tb ingles.