El día del nacimiento del creador del esperanto reivindica a una comunidad global de hasta dos millones de hablantes

El movimiento esperantista celebra hoy el día de Zamenhof, también conocido como Día del Libro y la Cultura en Esperanto, con actos en todo el mundo y un foco renovado sobre la dimensión global de la lengua creada en 1887 por Lázaro Zamenhof. Y es que, casi siglo y medio después de su nacimiento, el esperanto mantiene algo insólito para una lengua sin país: entre 400.000 y dos millones de hablantes repartidos por los cinco continentes.