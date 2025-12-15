edición general
El día del nacimiento del creador del esperanto reivindica a una comunidad global de hasta dos millones de hablantes

El movimiento esperantista celebra hoy el día de Zamenhof, también conocido como Día del Libro y la Cultura en Esperanto, con actos en todo el mundo y un foco renovado sobre la dimensión global de la lengua creada en 1887 por Lázaro Zamenhof. Y es que, casi siglo y medio después de su nacimiento, el esperanto mantiene algo insólito para una lengua sin país: entre 400.000 y dos millones de hablantes repartidos por los cinco continentes.

Falk #1 Falk
Hubiese sido interesante tener un idioma común en la UE con el q entendernos que no fuese el inglés...
#2 ombresaco
#1 de vez en cuando hacen peticiones en change.org y similares
Falk #3 Falk
#2 no lo sabía, echaré un ojo. Gracias
celyo #4 celyo
#1 es un idioma que de facto se usa en negocios y ciencia/tecnología. Además de tener una base importante de hablantes.

Se tiende a lo fácil o a lo que más se ha apoyado directa o indirectamente.

Esto es como si yo digo que como el alemán es el idioma más hablado dentro de la UE, se imponga como lengua común.

De todas maneras, 2 millones de hablantes no es mucho, que habría que ver cuantos lo usan en su día a día.
#6 ombresaco
#4 Lo de los 2 millones es una estimación, no sé my bien en qué se basa, pero es muy difícil saberlo por muchos motivos: Empezando por la misma definición de "hablante" ¿qué nivel tiene que tener? ¿puede ser pasivo o también activo? ¿con cuánta frecuencia debe practicarlo?

Por comparación ¿cuántos jugadores de ajedrez hay? ¿y gente que toque la guitarra?
#7 ombresaco
#5 Pero perdieron la guerra, no lo olvides

CC #4
#8 Stringerthanks
#7 cierto
Falk #15 Falk
#4 no discuto los motivos de adoptar el inglés, pero la realidad es q como comenta #9 , ningún pais de la UE tiene como primer idioma el inglés.

Yo creo q un idioma propio común nos uniría aún más. Esto no impediría que cada país siga conservando sus idiomas y su cultura o que aprendamos tb ingles.
#5 Stringerthanks
#1 creo que el idioma nativo más hablado en la UE es el alemán
cabobronson #9 cabobronson
#5 de hecho, el inglés no es el primer idioma oficial en ningún país de la UE
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo *
#9 Irlanda disiente (y Malta también)
1 K 26
#12 ombresaco
#11 Parcialmente. Cada pais miembro pued proponer solo un idioma (por eso la propuesta del catalán es tan difícil), y Malta e Irlanda propusieron el maltés y gaélico respectivamente. Y el inglés (idioma de facto de la UE) estaba propuesto solo por UK... pero tras el brexit, se da la paradoja de que ningún pais de la UE ha propuesto el idioma de facto, y la reparadoja, que al no ser idioma propuesto por ninguno de los paises de la unión, hace las veces de esperanto
cabobronson #13 cabobronson
#11 primer idioma, en Irlanda el irlandés o gaélico, en Malta el maltés
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
No es la única lengua artificial internacionalista: están interlingua, ido, volapük...
#14 ombresaco
#10 Umberto Eco escribió un libro "La búsqueda de la lengua perfecta" acerca del tema... interesante. De todas formas, la mayoría de los esperantoparlantes no buscan desesperadamente la implementación oficial... y en las demás lenguas que nombras, ese sentimiento desapareció hace tiempo.
