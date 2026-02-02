Día de la Marmota 2026: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más  

Los movimientos dela marmota Phil determinan si el invierno está a punto de acabar o, si por el contrario, se alarga unas semanas más. Si la marmota sale de su guarida y ve su sombra -porque hay sol-, significa que habrá seis semanas más de invierno en el país. Si no es así, la primavera llegará de forma temprana. Este año, desgraciadamente, tocará despedir más tarde el invierno, pues el animal, tal como han proclamado los organizadores mediante un discurso, ha visto su sombra al abandonar su madriguera.