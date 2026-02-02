edición general
Día de la Marmota 2026: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más

Los movimientos dela marmota Phil determinan si el invierno está a punto de acabar o, si por el contrario, se alarga unas semanas más. Si la marmota sale de su guarida y ve su sombra -porque hay sol-, significa que habrá seis semanas más de invierno en el país. Si no es así, la primavera llegará de forma temprana. Este año, desgraciadamente, tocará despedir más tarde el invierno, pues el animal, tal como han proclamado los organizadores mediante un discurso, ha visto su sombra al abandonar su madriguera.

11 comentarios
elGude #1 elGude
Su puta madre. Quiero ver el sol.
#2 concentrado
#1 El sol lo verás, entre tormenta y tormenta :troll:
#4 luzer
¿No podemos cambiar los 1200 trabajadores de aemet por 1200 marmotas? Van a acertar lo mismo pero nos saldrán más baratos.
woody_alien #9 woody_alien
¿Pero la marmota se asusta de la sombra o de la cantidad de anormales congregados?
Rogue #10 Rogue
Muerte a Phil!
elTieso #7 elTieso
Yo en estos casos decretaba que la marmota fuera cocinada y servida, por capulla.
obmultimedia #3 obmultimedia
Que manera mas arcaica de predecir el tiempo.
TardisKun #11 TardisKun
Qué hija de marmota :ffu:
Democrito #5 Democrito
Yo pensaba que iban a una madriguera de marmota, y esperaban a ver si salía. No que la tuvieran en una caja y la sacaran para que elija entre dos papeles que han escrito otros.
Vaya circo :palm:
IkkiFenix #8 IkkiFenix
#5 Y la sacan a las 7:30. que cabrones, si esta adormilada.
