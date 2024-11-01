Devolver lo robado para obtener beneficios penitenciarios y otras claves de la nueva ley anticorrupción

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley orgánica de integridad pública, un texto "ambicioso" y "valiente" que pretende acabar con la corrupción en empresas, partidos y procesos de contratación. La Ley General Penitenciaria se modificará también para vincular los beneficios penitenciarios -tercer grado, libertad condicional- a la devolución íntegra de las cantidades robadas, intereses incluidos. Esta decisión está ahora en manos de la administración penitenciaria o del tribunal que dicta la sentencia.
| etiquetas: anticorrupción , anteproyecto de ley , tercer grado , beneficios penitenciar
Para acabar con los casos bastaría con aplicar la ley actual en todos los casos, y que los procedimientos sean más rápidos.
Es decir, devolver lo robado debería ser lo mínimo para pagar la deuda con la sociedad, pero seamos sinceros, si lo peor que les va a pasar es que devuelvan lo robado y un castigo menor, entonces el incentivo para robar va a aumentar.
La disuasión es que sepas que la probabilidad de que te pillen es alta,… » ver todo el comentario