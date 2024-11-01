edición general
Devolver lo robado para obtener beneficios penitenciarios y otras claves de la nueva ley anticorrupción

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley orgánica de integridad pública, un texto "ambicioso" y "valiente" que pretende acabar con la corrupción en empresas, partidos y procesos de contratación. La Ley General Penitenciaria se modificará también para vincular los beneficios penitenciarios -tercer grado, libertad condicional- a la devolución íntegra de las cantidades robadas, intereses incluidos. Esta decisión está ahora en manos de la administración penitenciaria o del tribunal que dicta la sentencia.

#1 Pitchford
No sé, me parece que éso de que los corruptos tengan que decir donde tienen lo robado y devolverlo les puede traumatizar. Mejor dejar ésto para la siguiente legislatura..
Barney_77 #2 Barney_77
#1 No creo que ni PP ni VOX ni juntos ni ningún otro partido apoye esta propuesta...
skaworld #3 skaworld
#1 #2 Home... tambien molaria meter en la ecuacion que normalmente solo consideran "robado" como lo que se ha llevado el corrupto... y rara vez escuchamos algo de lo que se ha llevado el corruptor...
#5 PerritaPiloto
#1 #2 #3 Pues yo creo que te lonforman con los ojos cerrados.

Para acabar con los casos bastaría con aplicar la ley actual en todos los casos, y que los procedimientos sean más rápidos.

Es decir, devolver lo robado debería ser lo mínimo para pagar la deuda con la sociedad, pero seamos sinceros, si lo peor que les va a pasar es que devuelvan lo robado y un castigo menor, entonces el incentivo para robar va a aumentar.

La disuasión es que sepas que la probabilidad de que te pillen es alta,…   » ver todo el comentario
rogerius #4 rogerius *
¿PPara qué se creen que robamos? ¿PPara devolverlo? No, hombre, no… eso no sería PProfesional. 8-D
#6 poxemita
Lo ideal sería que la pena sea devolviendo lo robado, y si no lo devuelven que lo paguen a razón de SMI en el talego.
