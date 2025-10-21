edición general
La deuda europea crece ante la debilidad económica y el aumento del gasto militar

En una Unión Europea con una economía débil —y una inflación ya controlada—, reducir el pasivo de los Estados se ha convertido en una tarea casi imposible. Lo consiguen algunos países (Grecia, Portugal, Chipre, Dinamarca o España) donde la economía va mejor; la mayoría, en cambio, ven como su deuda crece a más o menos velocidad. Algo pone de su parte el aumento del gasto en defensa en los países del flanco oriental. Y así, el conjunto de la UE y la zona euro, la tasa de deuda sobre el PIB va subiendo poco a poco hasta llegar al 81,9% y al 88,2%

manzitor #3 manzitor
Y los US apretando para debilitar aún más. Nos quieren serviles, débiles, dependientes...
cocolisto #1 cocolisto
Nunca me hubiera imaginado algo así????
#2 Dav3n
#1 Y nos han llamado de todo por avisar de esto xD

1.2 billones de deuda, como aquel que se compra media libra de churros, pero eh, la economía va estupendamente :hug:
EsanZerbait #6 EsanZerbait
#2 y eso que han andao imprimiendo billetes como si no hubiera un mañana...
jdmf #4 jdmf
Y por eso EEUU clama por más gasto militar, eso significa una UE más débil.
#5 Dav3n
#4 Claro, ellos montaron la operación y ante la cagada la opción más ventajosa es sacrificar al peón europeo.

EEUU está en la mierda y somos una de sus muletas.

La otra la gestiona el comando sur y la que creían como tercera, Taiwán, se está esfumando en sus narices.
