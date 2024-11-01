La deuda de Estados Unidos supera el 100% del PIB por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial [ENG]

La deuda nacional de Estados Unidos ha superado ahora el tamaño de la economía del país, un umbral histórico que no se había alcanzado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los datos publicados el jueves por la Oficina de Análisis Económico mostraron que la deuda pública en manos del público alcanzó los 31,27 billones de dólares a 31 de marzo, mientras que el producto interior bruto (PIB) nominal se estimó en 31,22 billones de dólares para el periodo de 12 meses que finaliza en marzo.