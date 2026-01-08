·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13106
clics
Ayuda, por favor
5619
clics
Ayuso oculta la motosierra de los recortes de Milei: "Difunde la foto original"
8851
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
5939
clics
Fotos de las audiciones para la serie de televisión "La Familia Addams" en 1964 [Eng]
4211
clics
La locura de las "carreras" de autobuses en Bangladesh
más votadas
604
Dinamarca cambia el nombre de Groenlandia a Isla Epstein para que Trump deje de hablar de ella
598
Feijóo reconoce ante la jueza de la dana que no fue informado por Mazón “en tiempo real”, como había dicho
513
El medio trumpista de Javier Negre humilla a la madre asesinada en Minneapolis: "Zurda enferma mental"
440
La Venezuela antes de Chávez y Maduro: un nido de pobreza y desigualdad bajo la tutela del FMI y el Banco Mundial
508
'No necesito el derecho internacional': Trump dice que su poder solo está limitado por 'mi propia moralidad' [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
16
clics
Detienen a uno de los dueños del bar incendiado en Suiza durante una fiesta de año nuevo por riesgo de fuga
Las autoridades confirmaron que el establecimiento no había pasado ninguna revisión de seguridad, auditoría o control oficial en los últimos cinco años.
|
etiquetas
:
incendio
,
suiza
4
1
0
K
64
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
64
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
YSiguesLeyendo
al corruptor que se pasó más de cinco años sin hacer la inspección de seguridad al local lo han detenido ya también o como es un aprobador-funcionario hay que aguantarlo?
1
K
35
#1
Antipalancas21
No sera la que salio con la caja registradora:
www.telecinco.es/noticias/internacional/20260108/jessica-moretti-duena
0
K
20
#5
cederrón
*
#_2
hay que crear un observatorio para vigilar a los inspecciones
0
K
16
#3
Tronchador.
Que cosas, estos centroeuropeos... Recordad Murcia.
0
K
8
#4
Islamotransfeministe
De que esto no va aquí. Pero no veo ninguna noticia de irán. Creo que etsan quemando la tumba de jomeini?
Por que no están llegando noticias de irán? Es increíble.... Acaso un país de miles de millones de personas no tiene relevancia? Hay alguna razón para esta censura?
1
K
-2
#6
placeres
*
#4
Menea tu mismo la noticia y deja de quejarte a no ser que te la hayan ya censurado.
La verdad es que es un bonito incendio. .. muy inspirador. (Si es que realmente es cierto, demasiada IA basura circulando)
0
K
11
#7
Islamotransfeministe
#6
no puedo
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.telecinco.es/noticias/internacional/20260108/jessica-moretti-duena
Por que no están llegando noticias de irán? Es increíble.... Acaso un país de miles de millones de personas no tiene relevancia? Hay alguna razón para esta censura?
La verdad es que es un bonito incendio. .. muy inspirador. (Si es que realmente es cierto, demasiada IA basura circulando)