Detienen a uno de los dueños del bar incendiado en Suiza durante una fiesta de año nuevo por riesgo de fuga

Las autoridades confirmaron que el establecimiento no había pasado ninguna revisión de seguridad, auditoría o control oficial en los últimos cinco años.

YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
al corruptor que se pasó más de cinco años sin hacer la inspección de seguridad al local lo han detenido ya también o como es un aprobador-funcionario hay que aguantarlo?
#5 cederrón *
#_2 hay que crear un observatorio para vigilar a los inspecciones
#3 Tronchador.
Que cosas, estos centroeuropeos... Recordad Murcia.
Islamotransfeministe #4 Islamotransfeministe
De que esto no va aquí. Pero no veo ninguna noticia de irán. Creo que etsan quemando la tumba de jomeini?
Por que no están llegando noticias de irán? Es increíble.... Acaso un país de miles de millones de personas no tiene relevancia? Hay alguna razón para esta censura?
placeres #6 placeres *
#4 Menea tu mismo la noticia y deja de quejarte a no ser que te la hayan ya censurado.

La verdad es que es un bonito incendio. .. muy inspirador. (Si es que realmente es cierto, demasiada IA basura circulando)
