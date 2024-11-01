Detienen en el barrio de Palermo, Buenos Aires (Argentina), a un hombre tras agarrar del cuello al perro de la familia y lanzarlo contra el piso  

La cámara de seguridad de una vivienda registró una escena de extremo maltrato animal en el barrio porteño de Palermo, donde un hombre de 46 años agredió a un perro dentro de un edificio. Los sonidos del perro alertaron a una vecina del edificio, que revisó las cámaras de seguridad al sospechar una situación irregular. La mujer se dirigió al departamento del implicado para reclamar explicaciones. "Le achacó su actitud y recibió una respuesta agresiva, por lo que se inició una discusión hasta que decidió llamar... Imágenes sensibles.