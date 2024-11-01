Detienen en Anzoátegui a 15 adolescentes que jugaban carnaval y los acusan de celebrar captura de Maduro

Autoridades del estado Anzoátegui detuvieron a 15 adolescentes y ocho adultos el pasado 5 de enero en el sector La Aduana de Barcelona, estado Anzoátegui, por supuestamente celebrar la captura de Nicolás Maduro. Los jóvenes, con edades entre 13 y 17 años, según el relato de familiares a los medios regionales, jugaban carnaval en los alrededores de un canal de alivio cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Municipio Bolívar los arrestaron.