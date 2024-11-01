edición general
Detienen en Anzoátegui a 15 adolescentes que jugaban carnaval y los acusan de celebrar captura de Maduro

Autoridades del estado Anzoátegui detuvieron a 15 adolescentes y ocho adultos el pasado 5 de enero en el sector La Aduana de Barcelona, estado Anzoátegui, por supuestamente celebrar la captura de Nicolás Maduro. Los jóvenes, con edades entre 13 y 17 años, según el relato de familiares a los medios regionales, jugaban carnaval en los alrededores de un canal de alivio cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Municipio Bolívar los arrestaron.

"La detención ocurrió tras una llamada anónima que denunció supuestos «actos terroristas» en la zona y que ellos celebraban la acción efectuada por militares de Estados Unidos. Los jóvenes recibieron imputación por incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir"  media
Si fue antes del cambio de régimen (guiño, guiño, codazo, codazo), es opresión dictatorial.
Si fue después, es delito de odio.
Pues podían haberse esmerado un poco en detener a los secuestradores de su presidente
Más malvados y peligrosos son esos "espías" y "secuaces" del régimen que viven entre la población normal
"Jugaban carnaval", "jugaban fútbol", joder con los latinoamericanos. Se dice "jugaban al carnaval", "jugaban al futbol", coño. Por un lado son antiusanos y por otro se ponen a copiar del idioma inglés, "they played soccer"

www.fundeu.es/consulta/jugar-ajugar-al-2051/

Buena cosa, en lugar de decir "vale" dicen "OK, mouse, computadora, tipear (no solamente copian sino que además lo hacen y pronuncian muy mal, typing.

Tendrían que estar contentos de que se llevaron a Maduro para Nueva York..., porque USA es su ídolo.

Si hablas español habla español y si hablas inglés habla inglés, pero no mezcles los idiomas.
#3 no es sólo con el inglés, mi parienta al sujetador le llama brasier y a la americana blazer (bleiser pronunciado, aunque esta sí que es inglés)
