Detienen en Anzoátegui a 15 adolescentes que jugaban carnaval y los acusan de celebrar captura de Maduro

Autoridades del estado Anzoátegui detuvieron a 15 adolescentes y ocho adultos el pasado 5 de enero en el sector La Aduana de Barcelona, estado Anzoátegui, por supuestamente celebrar la captura de Nicolás Maduro. Los jóvenes, con edades entre 13 y 17 años, según el relato de familiares a los medios regionales, jugaban carnaval en los alrededores de un canal de alivio cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Municipio Bolívar los arrestaron.
| etiquetas: venezuela , anzoátegui , adolescentes , detenciones , maduro
Si fue después, es delito de odio.
www.fundeu.es/consulta/jugar-ajugar-al-2051/
Buena cosa, en lugar de decir "vale" dicen "OK, mouse, computadora, tipear (no solamente copian sino que además lo hacen y pronuncian muy mal, typing.
Tendrían que estar contentos de que se llevaron a Maduro para Nueva York..., porque USA es su ídolo.
Si hablas español habla español y si hablas inglés habla inglés, pero no mezcles los idiomas.