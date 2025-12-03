Detienen al anestesista y a la dueña de la clínica de Alzira que atendió a la niña de seis años fallecida al realizarse un tratamiento

La Policía Nacional ha detenido a las 9:00 hora de la mañana de este miércoles al anestesista que trató a la niña de seis años que falleció durante un tratamiento dental en una clínica privada de Alzira y a la niña herida ese mismo día
| etiquetas: alzira , anestesista , dentista
La pena debe ser ejemplarizante, y por tanto, dura.
Pero equipararla a asesinatos (no homicidios, matar con premeditación y muchos agravantes más) es una locura.
Que sean inhabilitados de por vida (o lo máximo que permita la ley) me parece bien, pero el código penal no debe establecerse desde las gónadas porque el caso sea sonado (y la víctima, desgraciadamente, un infante), debe de ser proporcional al delito.
Si las negligencias con resultado de muerte (que es este caso) se castiga con la perpetua ¿Qué hacemos con violadores, asesinos (de verdad, los que matan con premeditación y ensañamiento) y cualquier delito gordo en el que haya dolo real?
Porque no se usa anestesia pinchada de ninguna clase.
A los pocos minutos se te pasa el efecto del gas y ni cara dormida durante horas ni nada.