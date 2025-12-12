Detenidos en Linares la madre y un vecino por abusos sexuales y prostitución a una menor de 8 años

Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía (UPA) en Jaén han detenido a una mujer y a un vecino de la familia como presuntos autores de abusos sexuales y agresiones físicas contra una niña de ocho años de la Estación Linares-Baeza. La investigación, que comenzó el pasado mes de octubre, se inició tras recibirse varias alertas oficiales que señalaban un «grave riesgo» para la menor, incluyendo la posibilidad de que estuviera siendo ofrecida a adultos.