edición general
16 meneos
27 clics
Detenidos en Linares la madre y un vecino por abusos sexuales y prostitución a una menor de 8 años

Detenidos en Linares la madre y un vecino por abusos sexuales y prostitución a una menor de 8 años

Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía (UPA) en Jaén han detenido a una mujer y a un vecino de la familia como presuntos autores de abusos sexuales y agresiones físicas contra una niña de ocho años de la Estación Linares-Baeza. La investigación, que comenzó el pasado mes de octubre, se inició tras recibirse varias alertas oficiales que señalaban un «grave riesgo» para la menor, incluyendo la posibilidad de que estuviera siendo ofrecida a adultos.

| etiquetas: linares , menor , madre , vecino , prostitución
13 3 0 K 194 actualidad
7 comentarios
13 3 0 K 194 actualidad
Barney_77 #2 Barney_77 *
¿Quienes son los engendros que usan a una criatura de 8 años para estás mierdas?. Perpetua por lo menos a estos infraseres.
4 K 71
Cehona #1 Cehona
Deberían extinguirse como los dinosaurios, con un meteorito en la cabeza.
Qué ascazo.
0 K 13
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Una madre protectora
2 K 11
p3riko #4 p3riko
Tendrían que ser violados de la forma más brutal posible para el resto de sus vidas, y aún así poco me parecería
0 K 9
Leconnoisseur #7 Leconnoisseur
#6 claro, me refiero en casos en donde hay violación a un menor de 14 años (por ejemplo). Y está probado sin ningún atisbo de duda. Porque no quitarnos a esos infraseres de en medio? Que gana la sociedad civil a nivel ético salvandolos? Creo que es el único caso donde no me parece mal la pena de muerte.
0 K 9
Leconnoisseur #5 Leconnoisseur
Porque no hay pena de muerte en casos como este? Pregunta sería, alguien que lo pueda defender a nivel ético?
0 K 9
#6 Ingjen
#5 lo único que me evita querer la pena de muerte es:
Me parece poco castigo
Me parece que si te equivocas al condenar no hay vuelta atrás

Si eliminamos esos casos, adelante
0 K 7

menéame