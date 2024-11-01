Detenido tras agredir con una botella rota a su víctima en Vitoria-Gasteiz

Agentes de la Ertzaintza detuvieron la madrugada de ayer en el Casco Viejo de la capital alavesa a un hombre acusado de un delito de lesiones después de que atacara con el cuello de una botella rota a otro. Un patrulla de paisano procedió al arresto del sospechoso que amenazó a los agentes con el objeto. La víctima sufrió heridas cortantes en sus manos al tratar de repeler el ataque. El incidente se produjo a la una y media de la madrugada de ayer, sábado, en una céntrica calle del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.