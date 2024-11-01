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Arrestan a 2 menas por apalizar y apuñalar a 3 jóvenes de madrugada en Vitoria

Arrestan a 2 menas por apalizar y apuñalar a 3 jóvenes de madrugada en Vitoria

La violenta secuencia se cerró con los dos adolescentes detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores en la tarde de ayer. Ambos se encuentran tutelados por la Diputación de Álava en diferentes unidades del centro foral Bideberria. Pero lo que más desconcertó en la Guardia urbana es que uno está considerado el principal hostigador del ataque homófobo ocurrido la madrugada del domingo 8 de marzo en las inmediaciones del centro cívico Aldabe

| etiquetas: pelea , cuchillos , vitoria
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9 comentarios
18 4 2 K 73 actualidad
mecheroconluz #2 mecheroconluz
El Correo, el medio que llama «informador» y «activista» a Bertrand Ndongo.
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Pacofrutos #3 Pacofrutos
Caso aislado de la semana en esa calle.
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DocendoDiscimus #8 DocendoDiscimus
#3¿Tienes datos que demuestren que el 50% de los menas actúan así?
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Pacofrutos #9 Pacofrutos
#8 Caso aislado...De esta semana...En esa calle.
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Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
A disfrutar lo votado.
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#6 tierramar *
Y para más inri, el PSOE les ha impuesto el mayor centro de menas de España, en contra de la voluntad de los vecinos. "El centro de refugiados de Arana inicia las obras con un sobrecoste de dos millones La adjudicataria solicitó en enero ampliar el presupuesto de 14 a 16,2 millones de euros". www.elcorreo.com/alava/araba/centro-refugiados-arana-inicia-obras-sobr
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#1 DatosOMientes
¡Racismo!
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#4 marsupilamix
Son nuestros niños !!!
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#7 Luiskelele *
En los 80 era peor. Censúrese.

“ lo que más desconcertó en la Guardia urbana es que uno está considerado el principal hostigador del ataque homófobo ocurrido la madrugada del domingo 8 de marzo en las inmediaciones del centro cívico Aldabe”

Seguro que les desconcertó… xD
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menéame