Arrestan a 2 menas por apalizar y apuñalar a 3 jóvenes de madrugada en Vitoria

La violenta secuencia se cerró con los dos adolescentes detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores en la tarde de ayer. Ambos se encuentran tutelados por la Diputación de Álava en diferentes unidades del centro foral Bideberria. Pero lo que más desconcertó en la Guardia urbana es que uno está considerado el principal hostigador del ataque homófobo ocurrido la madrugada del domingo 8 de marzo en las inmediaciones del centro cívico Aldabe