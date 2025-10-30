Detenido un trabajador de una residencia de la Isla por agresión sexual a cuatro compañeras y una interna

La Guardia Civil ha detenido a un trabajador, de nacionalidad española, de una residencia de una localidad del Migjorn acusado de agredir sexualmente a cuatro compañeras de trabajo y una interna. Los hechos habrían tenido lugar desde el pasado verano y hasta hace solo unos días. Según fuentes próximas al caso, el hombre se ofreció a darles masajes a varias compañeras de trabajo. Es su profesión y durante la jornada laboral los llevaba a cabo a las compañeras, pero acababan como las jóvenes no esperaban. Al parecer durante los mismos el sospe...