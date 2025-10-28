Detenido un hombre de 29 años por agredir sexualmente a un menor de 11 años en un parque de Madrid

La Policía Municipal detuvo el pasado domingo por la tarde a un ciudadano colombiano de 29 años que se encontraba en un parque del distrito de Carabanchel (Madrid) besándose con un menor de 11 años. Fue una mujer, que se encontraba con su familia en la zona, la que dio la voz de alerta al presenciar y fotografiar escandalizada la escena y observar cómo el hombre y el niño trataban de esconderse tras unos arbustos en los jardines del Palacio de la Finca de Vista Alegre, en la madrileña calle de General Ricardos. El detenido está acusado de agres