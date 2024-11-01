Detenido en Granada un Policía suspendido tras intentar drogar en un bar a su cita. Ahora está en libertad provisional

La Policía Nacional ha detenido a un agente de este cuerpo, aunque suspendido de empleo y sueldo desde hace casi un año, por intentar drogar a una mujer en un bar de Granada. El hombre estaba manteniendo una cita en un bar de Granada con una mujer y habría aprovechado que ella fue al baño para echar una sustancia en su copa, lo que vio otro cliente del establecimiento, que alertó a la Policía. Los agentes requisaron el vaso para analizar su contenido mientras la víctima formalizó una denuncia contra el hombre. La Sección de Violencia intentó...