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Detenido en Granada un Policía suspendido tras intentar drogar en un bar a su cita. Ahora está en libertad provisional

Detenido en Granada un Policía suspendido tras intentar drogar en un bar a su cita. Ahora está en libertad provisional

La Policía Nacional ha detenido a un agente de este cuerpo, aunque suspendido de empleo y sueldo desde hace casi un año, por intentar drogar a una mujer en un bar de Granada. El hombre estaba manteniendo una cita en un bar de Granada con una mujer y habría aprovechado que ella fue al baño para echar una sustancia en su copa, lo que vio otro cliente del establecimiento, que alertó a la Policía. Los agentes requisaron el vaso para analizar su contenido mientras la víctima formalizó una denuncia contra el hombre. La Sección de Violencia intentó...

| etiquetas: detenido , agente de policía , suspendido , sumisión química , cita , granada
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6 comentarios
28 9 0 K 342 Sucesos
Moderdonia #1 Moderdonia *
Hay tres tipos de policías veteranos: El corrupto, el que sabe quién es el corrupto pero se calla y el policía honrado que es un mal policía porque no sabe quién es el corrupto de su comisaría.
7 K 97
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#1 Me has recordado a Ricardo Darin hablando de pelotudos
www.youtube.com/watch?v=V3csylSWQh8
0 K 13
#6 pirat *
#1 Le tengo más miedo a las policías, sobre todo a la loca, que a los maleantes...
Cuando debería ser al contrario...

Igual que es legítimo analizar la delincuencia usando todos los datos posibles, como el país de origen del delincuente,
también lo sería escandallar la proporción delictiva entre los cuerpos de seguridad respecto al resto de la población...
Seguro que nos llevábamos una sorpresa...
1 K 23
Mark_ #4 Mark_
Menudo hijo de puta, probablemente le estuviera echando en la copa GHB que NUNCA debe mezclarse con alcohol porque ambas drogas son depresores del sistema nervioso y normalmente es muy difícil controlar la dosis exacta. De haberlo tomado y con mucha suerte si no tiene una parada cardiorrespiratoria, hubiera parecido que estaba borrachísima y terminaría quedándose dormida o inconsciente directamente en manos de ese trozo de mierda y que a saber por qué estaba ya suspendido de empleo y sueldo.
1 K 26
DonNadieSoy #5 DonNadieSoy
Los "arriesgaos" estos... no de quien tiene mas peligro si ellos, nosotros o los profesionales del ramo.
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OdaAl #2 OdaAl
Menudo pieza, un caso aislado más.
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menéame