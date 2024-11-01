Detenido en Granada un Policía suspendido tras intentar drogar en un bar a su cita. Ahora está en libertad provisional

La Policía Nacional ha detenido a un agente de este cuerpo, aunque suspendido de empleo y sueldo desde hace casi un año, por intentar drogar a una mujer en un bar de Granada. El hombre estaba manteniendo una cita en un bar de Granada con una mujer y habría aprovechado que ella fue al baño para echar una sustancia en su copa, lo que vio otro cliente del establecimiento, que alertó a la Policía. Los agentes requisaron el vaso para analizar su contenido mientras la víctima formalizó una denuncia contra el hombre. La Sección de Violencia intentó...
| etiquetas: detenido , agente de policía , suspendido , sumisión química , cita , granada
www.youtube.com/watch?v=V3csylSWQh8
Cuando debería ser al contrario...
Igual que es legítimo analizar la delincuencia usando todos los datos posibles, como el país de origen del delincuente,
también lo sería escandallar la proporción delictiva entre los cuerpos de seguridad respecto al resto de la población...
Seguro que nos llevábamos una sorpresa...