Detenidas 4 personas por disparar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en Almería

Los arrestados, todos miembros de un mismo clan familiar, golpearon a la víctima con cadenas y garrotes y lo atropellaron hasta en tres ocasiones Asaltaron su camión para robarles mientras habían parado a descansar en la Ciudad del Transporte, en el término municipal de La Mojonera (Almería). Uno de los conductores logró huir al ver a los asaltantes atacarlos con garrotes y cadenas pero su compañero no tuvo tanta suerte y los ladrones -hoy detenidos por la Guardia Civil- lograron alcanzarlo. Se cebaron con él y lo agredieron brutalmente.