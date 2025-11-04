edición general
Detenidas 4 personas por disparar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en Almería

Los arrestados, todos miembros de un mismo clan familiar, golpearon a la víctima con cadenas y garrotes y lo atropellaron hasta en tres ocasiones Asaltaron su camión para robarles mientras habían parado a descansar en la Ciudad del Transporte, en el término municipal de La Mojonera (Almería). Uno de los conductores logró huir al ver a los asaltantes atacarlos con garrotes y cadenas pero su compañero no tuvo tanta suerte y los ladrones -hoy detenidos por la Guardia Civil- lograron alcanzarlo. Se cebaron con él y lo agredieron brutalmente.

4 comentarios
Kmisetas #2 Kmisetas
Qué elegante suena cuando lo que no se quiere decir es demasiado obvio. En los 80 a esto le llamábamos por su nombre, sin eufemismos sociológicos ni cursilerías de antropólogo en prácticas. Ahora todo son clanes, dinámicas familiares y contextos vulnerables, como si atropellar tres veces a un camionero con cadenas y garrotes fuera una costumbre folclórica. Qué cosas: cuanto más importan los datos, más largas se vuelven las perífrasis.
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#2 Es la pobreza, hombre.

En la época de postguerra, cuando el hambre arrasaba con media España, la pobreza también hizo que nuestros abuelos se comportaran como neandertales reventando a cualquiera que se les cruzase por delante para robarles lo que tuvieran.

Es así, ¿no?
#4 mcfgdbbn3
#2: No olvides una parte fundamental: los jueces consentidores, que cuando les llega el caso deciden no apreciar violencia (en lugar de meterles un intento de asesinato), y luego en prisión dispersarles como organización armada que son.
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
4 tios, pretenden robar un camion y para ello, pillan al camionero, lo atropellan varias veces, le dan con palos mientras esta en el suelo, y le disparan varias veces. Si los matan en la carcel a los 4, quizas hasta lo celebro. Asi de claro lo digo

Esto no son personas, son animales salvajes.
