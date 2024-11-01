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Detenidas 13 personas vinculadas a Falange por provocar destrozos en la Facultad de Políticas de la Complutense

Detenidas 13 personas vinculadas a Falange por provocar destrozos en la Facultad de Políticas de la Complutense

La Policía Nacional detuvo el lunes a 13 personas vinculadas a Falange relacionadas con los actos vandálicos sucedidos el pasado 6 de marzo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ese día, una treintena de personas encapuchadas irrumpió en el centro, en el que provocaron destrozos y colgaron una pancarta con el logo de dicho partido en la que se leía "Rechaza el feminismo, abraza la feminidad".

| etiquetas: detenidas , personas , falange , destrozos , facultad , complutense , políticas
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3 comentarios
13 2 0 K 163 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
Rechaza el feminismo, abraza la subnormalidad
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manuelpepito #2 manuelpepito
Gente que ha nacido en la democracia, seguramente bien entrada, pero que son nostálgicos de la dictadura. Y ese es el nivel.
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vicvic #3 vicvic *
¡A pagar los destrozos, es lo que toca! La universos es un sitio para la confrontación de ideas y no para silenciar a otros o provocar destrozos. Y esto aplica a todos, sean de Falange o de lo que sea. El orden y la ley son la base de todo.
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menéame