Detenidas 13 personas vinculadas a Falange por provocar destrozos en la Facultad de Políticas de la Complutense

La Policía Nacional detuvo el lunes a 13 personas vinculadas a Falange relacionadas con los actos vandálicos sucedidos el pasado 6 de marzo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ese día, una treintena de personas encapuchadas irrumpió en el centro, en el que provocaron destrozos y colgaron una pancarta con el logo de dicho partido en la que se leía "Rechaza el feminismo, abraza la feminidad".