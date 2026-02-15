edición general
Los detectives de Mallorca, desbordados: Las investigaciones por fraude en bajas laborales se disparan un 200 %

«la mitad de los casos que investigamos como supuesto fraude laboral acaba confirmándose. Muchas de estos trabajadores tienen dos trabajos».

