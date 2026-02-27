edición general
Detectado un caso humano de gripe porcina en Lleida que ya investiga la OMS

Detectado un caso humano de gripe porcina en Lleida que ya investiga la OMS

La Conselleria de Salud d ha informado de que se ha detectado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida, después de que se haya detectado un contagio con resultado positivo en un paciente, que no ha tenido contacto con animales ni granjas que expliquen el origen de la infección. Desde la Generalitat se ha procedido a abrir una investigación para obtener más detalles sobre este caso en un humano, aunque avanzan de que el riesgo para la población es "muy bajo".

