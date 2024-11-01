edición general
Lo que desvelan las llamadas de Mazón en la DANA: una hora sin contactar con nadie del Cecopi y solo a un alcalde

La lista de llamadas que presidencia de la Generalitat ha remitido a la comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes evidencia que en plena crisis el presidente valenciano no se preocupó demasiado por el seguimiento de la emergencia. El secretario autonómico de Transparencia ha remitido un documento que recoge las llamadas que Carlos Mazón afirmó haber recibido o realizado el 29 de octubre y que simplemente enumera una serie de comunicaciones que el líder del PP valenciano mantuvo en la tarde de la riada.

fareway #1 fareway
Después de dar 5 versiones diferentes del día de autos, sigue sin salir una sola sospecha de que este tipo hiciera algo correcto.
elGude #3 elGude
#1 pero eso no es mentir, es solo adaptar su versión a los cambios de la realidad.

Que cuando fue lo de Dani Alves, había gente que lo defendía a muerte diciendo esto.
#5 MPPC
#3 No, han pasado ya al siguiente paso, ahora dicen que mentir no es delito. Patá palante, es lo que tiene tener forofos incondicionales que te permiten todo.
skaworld #6 skaworld
#1 #3 Mentir no es ilegal

badubadum badum badum badum badero
ipanies #4 ipanies
Si vuestro hijo adolescente cambiase de versión tres mil veces para defender una mentira obvia le castigaríais el fin de semana o le pagaríais casi 100K/año como al señor Mazón?
#2 pirat
Tan exigentes con los demás y nada con los suyos.
