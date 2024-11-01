Lo que desvelan las llamadas de Mazón en la DANA: una hora sin contactar con nadie del Cecopi y solo a un alcalde

La lista de llamadas que presidencia de la Generalitat ha remitido a la comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes evidencia que en plena crisis el presidente valenciano no se preocupó demasiado por el seguimiento de la emergencia. El secretario autonómico de Transparencia ha remitido un documento que recoge las llamadas que Carlos Mazón afirmó haber recibido o realizado el 29 de octubre y que simplemente enumera una serie de comunicaciones que el líder del PP valenciano mantuvo en la tarde de la riada.